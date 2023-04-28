Макрон оскорбил США и всерьез предложил подорвать НАТО

The Telegraph: предложением создать армию Евросоюза Макрон глупо оскорбил США и НАТО

Предложив создать армию Евросоюза, Макрон оскорбил НАТО и США, пишет The Telegraph. Сделать это будет архисложно, и воспринимать такие силы всерьез никто не станет. Между тем этот шаг ослабит НАТО, что сыграет на руку Китаю.

Силы реагирования ЕС в любом случае будут связаны по рукам и ногам из-за военной слабости стран-членов.

Сегодня, когда граждане разных стран пытаются покинуть оказавшуюся в кризисной ситуации столицу Судана Хартум, очень заметно, что в этой свалке каждый за себя. Армии разных стран спешно пытаются вызволить из Судана своих людей. Но есть одна надгосударственная структура, стремящаяся стать государством, которая выделяется своим отсутствием. Это Европейский союз.

Это довольно странно, потому что у ЕС, в отличие от НАТО, теоретически имеется множество разных сил быстрого реагирования, которые существуют на протяжении десятилетий, начиная с Европейских оперативных сил быстрого реагирования, о создании которых было объявлено в 1995 году (в 2012 году их распустили). Очередным глупым планом такого свойства стало прозвучавшее в прошлом месяце предложение президента Макрона о формировании европейской армии, способной действовать самостоятельно и независимо от США и НАТО. В ее состав Макрон предложил включить и "силы быстрого реагирования" численностью пять тысяч человек.

Макрону надо отдать должное. Именно он связался с воюющими суданскими генералами и договорился о некоем перемирии, которое помогло провести ряд действий по спасению и эвакуации. Однако он стучался в открытую дверь, так как обе стороны хотят, чтобы иностранцы уехали, и никто из них не пострадал. Тем не менее, это была маленькая дипломатическая победа Макрона.

Макрону сейчас нужна любая мало-мальская победа с учетом того, что во Франции разгорается восстание. Есть и другой рычаг, за который обычно хватаются французские президенты в периоды внутренних кризисов. Это нападки на США и НАТО. Призывы Макрона создать силы быстрого реагирования ЕС можно сбросить со счетов, потому что это просто выпад в сторону НАТО. Хотя он наверняка всерьез говорил о формировании некоего военного потенциала, в котором участвовали бы только страны ЕС.

Это не самое глупое оскорбление НАТО и США со стороны французских президентов. Пожалуй, на первое место стоит поставить прозвучавший в 1966 году призыв Шарля де Голля "выйти и держаться в стороне". Однако оскорбление Макрона было грубым и не принесло никакой пользы в наши непростые времена. Апологеты французского президента, несомненно, укажут на пакт AUKUS, заявив, что Британия и США постепенно отказываются от защиты Европы. Но AUKUS предназначен совсем для другого, для борьбы с новой угрозой, какой является Китай.

Надо помнить, что блок НАТО был сформирован в 1947 году, когда Объединенный комитет начальников штабов решил бороться с новыми угрозами, появившимися во время холодной войны. Сегодня идут разговоры о создании гражданского эквивалента Объединенного комитета начальников штабов, который эффективно и результативно руководил бы американскими гражданскими министерствами, противодействуя разрастающейся китайской угрозе. Франции следует взять на заметку эту мысль.

Все, что ослабляет сплоченность Запада и НАТО, – это сладкая музыка для ушей китайского руководителя Си Цзиньпина. Си знает, что его главному противнику США необходимо создавать и укреплять сеть альянсов, потому что красный дракон начинает расправлять крылья. Сейчас все внимание приковано к Тайваню, но дальновидные аналитики замечают, какое смиренное почтение Путин по необходимости демонстрирует Си.

Уже пора подумать о будущем российского Дальнего Востока, в некоторых районах которого китайцы являются этническим большинством. Что будет с ним в случае падения или чрезвычайного ослабления режима в Москве? Си явно намерен объединять Китай и китайцев, в том числе, Тайвань и другие регионы. Будем надеяться, что соответствующие люди в Пентагоне и в других ведомствах уже думают об этом.

Китай может переключить внимание быстрее, чем кажется. Если предположить, что вооруженный конфликт на Украине закончится крахом путинского режима, то в НАТО может вступить не только Киев. Серьезно ослабленная, но свободная и демократическая в рамках такого сценария Россия тоже может попроситься в Североатлантический альянс. В этом случае ей понадобятся новые друзья. И в такой ситуации НАТО сойдется лицом к лицу с Китайской Народной Республикой где-нибудь на просторах сибирской тундры, которая станет спорной территорией.

Как бы ни развивалась ситуация на Украине и с Китаем, сильная НАТО абсолютно необходима для обеспечения безопасности Запада и, откровенно говоря, Франции. Члены альянса обязаны вносить вклад в размере двух процентов своего ВВП в общую оборонную копилку. Но сейчас это делают всего семь стран-членов из 30. Франция, например, этого не делает. Это позор, что США несут 70% расходов альянса. И еще больший позор, что Макрон призывает европейских членов объединить свои слишком маленькие армии и создать общеевропейские вооруженные силы, которые никто не будет воспринимать всерьез.

Все, что подрывает НАТО, – это игра с огнем. Даже если у НАТО удастся отнять достаточно сил и средств для формирования армии Евросоюза или если эти силы и средства можно будет использовать в двойном качестве, созданная армия будет инвалидом от рождения в силу самой природы ЕС. Согласовать задачи и структуру командования таких сил, а также развернуть их будет архисложно, а то и невозможно.

Армия ЕС будет связана по рукам и ногам военными недостатками и ограничениями своих членов. Недавняя отправка французского контингента в Мали показала один из главных изъянов такой армии. Это переброска по воздуху. В случае с Мали Британия предоставила необходимые для этой цели транспортные самолеты С-17 и вертолеты "Чинук" американского производства. Британские С-17 – это единственные в Западной Европе тяжелые самолеты военно-транспортной авиации большой дальности. А британские "Чинуки" – единственные пригодные тяжелые вертолеты.

Готовя операцию на Украине, Путин делал ставку на неэффективность и неслаженность НАТО. Согласованные ответные действия США, Британии и многих европейских стран, вооруживших и поддержавших Киев, стали для него неприятным потрясением.

Эти ответные действия не остались незамеченными и в Пекине. В случае нападения на Тайвань ему придется преодолевать 180 километров Тайваньского пролива в условиях ожесточенного сопротивления. Совершить такое невозможно без военно-морского, военно-воздушного и ракетного превосходства, а также полной физической и военной изоляции этого острова. Само существование сильной и сплоченной НАТО делает такие условия практически недостижимыми.

Несмотря на внутриполитические проблемы, президент Макрон должен понять, что его непрекращающееся стремление создать армию Евросоюза, независимую от НАТО и США, существенно ослабляет обороноспособность Запада, в том числе, Франции.

Автор статьи: Тим Коллинз (Tim Collins)

Полковник Тим Коллинз – бывший офицер британской армии, служил в силах специального назначения и командовал Королевским ирландским стрелковым полком во время вторжения в Ирак в 2003 году. Перед началом наступления он произнес речь перед солдатами, которую цитировали СМИ всего мира.