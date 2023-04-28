Чехия стремится расширить присутствие на рынке вооружений Вьетнама

ЦАМТО, 27 апреля. Власти Вьетнама и Чехии обсуждают возможность поставки вооружений и военной техники, включая самолеты, РЛС, стрелковое оружие, а также модернизацию бронетехники.

Как сообщил агентству Reuters анонимный источник в правительстве Чехии, Ханой в настоящее время стремится диверсифицировать парк вооружений, который в основном состоит из образцов российского производства. Поэтому вопрос обеспечения обороны и безопасности стал одной из основных тем, которые были обсуждены премьер-министром Чехии Петром Фиалой с руководством Вьетнама в ходе трехдневного визита на прошлой неделе.

По мнению чешских оборонных компаний, руководство которых сопровождало главу правительства, Вьетнам может удовлетворить ряд своих потребностей за счет разработок ОПК Чехии. Чешские производители реализовали ряд проектов модернизации российских вооружений, а также производят новое оборудование, совместимое с системами российского/советского производства, что особенно важно для Вьетнама.

В течение последних двух десятилетий Прага является одним из основных поставщиков вооружений из Европейского союза Ханою. Так, в 2021 году Вьетнам приобрел 12 легких боевых самолетов L-39NG чешской компании Aero Vodochody, поставка которых начнется в этом году. По информации анонимного источника, присутствовавшего на встречах на высоком уровне, ведутся переговоры о поставке дополнительных самолетов.

По итогам встречи П.Фиалы с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Чинем было заявлено, что лидеры договорились активизировать сотрудничество в области безопасности и обороны.

Прага высказала готовность обеспечить передачу технологий и организовать производство ВиВТ во Вьетнаме в случае подписания крупных контрактов.

Из 15 компаний, руководство которых входило в состав чешской бизнес-делегации, четыре представляли оборонный сектор (Czechoslovak Group, Colt CZ Group, Omnipol and STV Group).

Так, Omnipol владеет миноритарным пакетом акций Aero Vodochody и компанией Aircraft Industries, производящей самолеты L-410NG, продажа которых также обсуждалась с представителями ВС Вьетнама. Кроме того, Omnipol вела во Вьетнаме переговоры о возможности продажи РЛС двойного назначения для установки в гражданских аэропортах и на авиабазах.

STV Group и Czechoslovak Group обсудили потенциальные контракты на модернизацию танков и бронетехники советского производства с использованием современных технологий, включая оборудование связи. Компании также предложили поставку запасных частей и проведение обслуживания техники. Тем не менее, новые контракты подписаны не были.

Colt CZ Group предложила стрелковое оружие собственного производства.

По заявлению представителя Excalibur Army, входящей в Czechoslovak Group, переговоры о возможности поставки новых бронемашин, ракетных и артиллерийских систем пока продвигаются очень медленно.

Министерство иностранных дел Вьетнама не стало комментировать данные аспекты визита чешской делегации.

Аналогичные переговоры в рамках турне чешского премьер-министра по странам Азии проводились в Индонезии и на Филиппинах.