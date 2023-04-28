Космонавты на МКС потренировались вручную управлять "Союзом" при спуске

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин отметил, что отработка, необходимая для сохранения навыков управления кораблем, была плановой

МКС, 27 апреля. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) провели на орбите тренировку по ручному управляемому спуску транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, отработка спуска была плановой. Она необходима для сохранения навыков управления кораблем. Для ее проведения был использован тренажер и программа-симулятор на ноутбуке. "Тренировка была выполнена в полном объеме", - добавил космонавт.

В прошлый раз российские космонавты проводили такую тренировку в январе. Подобные навыки Прокопьев и Петелин также отрабатывали на Земле перед полетом. Так, по итогам экзаменационной тренировки по ручному управляемому спуску корабля с орбиты на тренажере "ТС-18" космонавты получили высший балл.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин.