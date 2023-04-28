Войти
ТАСС

Космонавты на МКС потренировались вручную управлять "Союзом" при спуске

124
0
0
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.
Источник изображения: Дмитрий Петелин/ Роскосмос/ ТАСС, МКС

Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин отметил, что отработка, необходимая для сохранения навыков управления кораблем, была плановой

МКС, 27 апреля. /ТАСС/. Российские члены экипажа Международной космической станции (МКС) провели на орбите тренировку по ручному управляемому спуску транспортного пилотируемого корабля "Союз МС", передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

По его словам, отработка спуска была плановой. Она необходима для сохранения навыков управления кораблем. Для ее проведения был использован тренажер и программа-симулятор на ноутбуке. "Тренировка была выполнена в полном объеме", - добавил космонавт.

В прошлый раз российские космонавты проводили такую тренировку в январе. Подобные навыки Прокопьев и Петелин также отрабатывали на Земле перед полетом. Так, по итогам экзаменационной тренировки по ручному управляемому спуску корабля с орбиты на тренажере "ТС-18" космонавты получили высший балл.

17 ноября 2021 года ТАСС и Роскосмос подписали меморандум о сотрудничестве, в соответствии с которым на МКС был открыт корпункт агентства. Первым специальным корреспондентом ТАСС стал космонавт Александр Мисуркин. Его полет продлился 12 суток. Вторым спецкором агентства стал космонавт Олег Артемьев. Сейчас в корпункте ТАСС на МКС работает Дмитрий Петелин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
Похожие новости
08.12.2021
Готовящиеся к полету в космос японские туристы начали учить русский язык
07.12.2021
ЦВО обеспечит безопасность запуска "Союза" с корреспондентом ТАСС и японскими туристами
15.03.2021
NASA обратилось с предложением включить своего астронавта в экипаж "Союза МС-18" еще полгода назад
17.08.2020
NASA планирует запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС не ранее 23 октября
16.09.2019
"Роскосмос" перенес старт корабля на МКС с подарками к Новому году
17.05.2019
Расходы на страхование космических запусков будут увеличены почти в 2,5 раза - поправки в бюджет
20.12.2017
Космический корабль "Союз" пристыкуется к МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 28.04 00:38
  • 2
Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб
  • 28.04 00:11
  • 48506
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 27.04 21:47
  • 1
Подлодкам из серии "Варшавянок" присвоят имена городов новых регионов России
  • 27.04 21:34
  • 1
Для Северного флота планируется построить шесть дизель-электрических подводных лодок проекта 06363
  • 27.04 21:29
  • 1
Специалисты инженерных войск ВВО провели тренировку по применению роботизированного комплекса "Уран-6"
  • 27.04 21:13
  • 1
На Украине заявили, что обучили более 7 тыс. операторов беспилотников для ВСУ
  • 27.04 20:56
  • 1
Роскосмос еще не разобрался, что повредило корабли "Союз МС-22" и "Прогресс МС-21"
  • 27.04 20:51
  • 1
Полет пары стелс-штурмовиков F-117 на малой высоте попал на видео
  • 27.04 19:19
  • 1
МС-21 обойдется в разы дешевле западных конкурентов
  • 27.04 19:04
  • 1
Посольство России: Лондон не уйдет от ответственности за передачу ВСУ снарядов с ураном
  • 27.04 18:55
  • 1
Минобороны РФ сообщило о патрулировании нейтральных вод Баренцева и Норвежского морей двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-160
  • 27.04 16:21
  • 60
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 27.04 15:44
  • 2
В США оценили новый комплекс связи для Су-57
  • 27.04 15:43
  • 3
СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова
  • 27.04 15:06
  • 440
Международные расчеты, минуя доллар, по странам