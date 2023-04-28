Киев точно пойдет в контрнаступление, заявил Пушилин

Пушилин заявил, что Киев точно пойдет в контрнаступление, но не в начале мая

МОСКВА, 27 апр - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в телеэфире, что сомневается в украинском контрнаступлении в начале мая, при этом выразил уверенность, что рано или поздно оно все-таки состоится.

"Что касается начала мая, есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет, даже если будет осознание неправильности данных действий, то его заставят", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

"Заставят за счет того, что украинскому режиму извне было выделено очень серьезное финансирование, причем не только из США, но и из ряда европейских стран, поэтому его надо отрабатывать", - отметил Пушилин.

В качестве направлений для возможного контрнаступления Киева, предположил он, можно выделить Запорожское, а также направление Сватово-Кременной. При этом точные даты назвать трудно, могут быть и отвлекающие маневры, добавил врио главы республики.