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Интерфакс-АВН

"Адмиралтейские верфи" в Петербурге спустили на воду носителя ракет "Калибр" подводную лодку "Можайск"

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Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи"
Судостроительное предприятие "Адмиралтейские верфи".
Источник изображения: © Александр Саверкин/ТАСС

Санкт-Петербург. 27 апреля. ИНТЕРФАКС - АО "Адмиралтейские верфи" (Петербург, входит в "Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) спустило на воду многоцелевую дизель-электрическую подводную лодку "Можайск", передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии.

"Подводные лодки проекта 636, к которым относится "Можайск", являются грозным оружием ВМФ России, имеющим огромный модернизационный потенциал", - сказал главком ВМФ РФ Николай Евменов в четверг в ходе церемонии.

После спуска "Можайск" будет поставлен к причальной стенке завода, после чего "Адмиралтейские верфи" начнут швартовные испытания корабля.

"Еще через пару месяцев испытаний у стенки верфей, "Можайск" уйдет в полигоны Балтийского моря, чтобы предъявить заказчику все свои самые высокие характеристики. Я заверяю командование ВМФ России в том, что в этом году на подлодке будет поднят Андреевский флаг", - заявил в ходе церемонии генеральный директор АО "Адмиралтейские верфи" Андрей Веселов.

Подводная лодка "Можайск" проекта 636.3 - пятая в серии из шести кораблей, которые строятся на АО "Адмиралтейские верфи" для Тихоокеанского флота. В его состав уже вошли подводные лодки "Петропавловск-Камчатский", "Волхов", "Магадан" и "Уфа". "Можайск" и шестая субмарина в серии - "Якутск" - были заложены на предприятии в августе 2021 года.

В настоящее время на подлодке "Якутск" продолжаются крупномонтажные работы, идет подготовка к стыковке блок-модулей, говорится в материалах верфи.

"Можайск" относится к третьему поколению дизель-электрических подводных лодок. Спроектирована специалистами АО "ЦКБ МТ "Рубин".

Тактико-технические характеристики подводных лодок проекта 636.3: автономность плавания - 45 суток, предельная глубина погружения - 300 метров, дальность подводного плавания экономичной скоростью - 400 миль, дальность плавания в режиме РДП (работы двигателя под водой, - "ИФ") с усиленным запасом топлива со скоростью 7 узлов - 7 500 миль, количество торпедных аппаратов - 6. Скорость подводного хода - 18 узлов. Экипаж - 52 человека.

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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
ОСК
Проекты
636.3
877 Палтус
ТОФ
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