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ЦАМТО

ССЗ "Вымпел" изготовил 15 корпусов катеров для МЧС

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Рыбинский судостроительный завод «Вымпел»
Рыбинский судостроительный завод «Вымпел».
Источник изображения: © АО «Объединенная судостроительная корпорация»

ЦАМТО, 27 апреля. Судостроительный завод "Вымпел" (входит в ОСК) продолжает строительство специализированных катеров по заказу МЧС России.

Выполнены работы по строительству 15 корпусов из алюминиево-магниевого сплава. Изготовлены три палубных модуля из композитных материалов, а также полный комплект изделий из стеклопластика на головной катер.

В ближайшее время будет выполнена стыковка алюминиевого корпуса и композитного палубного модуля головного катера, начнется монтаж радионавигационного и электрооборудования на первом катере проекта МС 001.

После завершения строительства головного специализированного катера и проведения испытаний будет запущено серийное производство катеров МС001, их планируется построить 44 ед.

По договору подряда, заключенному между ОСК и судостроительным заводом "Вымпел", в целом предприятие должно построить 52 катера для нужд МЧС длиной от 6 до 10 м из алюминиево-магниевого сплава и композитных материалов и сдать их до 1 декабря 2023 года.

Проектант катеров – ЦМКБ "Алмаз" (входит в ОСК).

ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" (входит в состав АО "ОСК") специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, пожарных, гидрографических, и других специализированных судов из стали и алюминиево-магниевых сплавов спусковым весом до 2400 тонн.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Россия
Компании
МЧС
ОСК
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