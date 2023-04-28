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ТАСС

СМИ: передача Киеву F-16 была бы нецелесообразной из-за непригодных аэродромов

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Истребитель F-16 ВВС США
Многофункциональный легкий истребитель F-16 ВВС США.
Источник изображения: commons.wikimedia.org

Как сообщает Business Insider, работы по восстановлению аэродромов на Украине "будут хорошо видны", и российские войска смогут их уничтожить

НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /ТАСС/. Передача Украине американских истребителей F-16 была бы нецелесообразна, так как местные аэродромы непригодны для этой техники. Такое мнение выразил в среду портал Business Insider.

"Вам придется проделать большую работу, чтобы привести эти старые украинские взлетно-посадочные полосы <...> в такое состояние, чтобы можно было использовать F-16", - приводит портал слова аналитика британского Объединенного королевского института по исследованию вопросов безопасности и обороны (RUSI - Royal United Services Institute) Джастина Бронка.

Бронк добавил, что такие "работы будут хорошо видны", поэтому российские войска смогут уничтожить эти аэродромы и истребители даже не поднимутся в небо. По его словам, украинские аэродромы находятся в зоне досягаемости российских ракет, ранее удары не наносились, так как авиация Украины "не представляет серьезной угрозы".

Ранее заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США адмирал Кристофер Грейди заявил, что передача Украине американских истребителей F-16 была бы чрезмерно затратной, такая возможность не исключается, хотя средства лучше потратить на необходимые Киеву боеприпасы. По словам Грейди, в этом вопросе необходимо учитывать "окупаемость инвестиций для нынешней борьбы".

Белый дом 9 марта сообщил, что Вашингтон на данный момент не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Президент США Джо Байден отмечал, что поставка американских истребителей "сейчас не является приоритетом". Вместе с тем телеканал NBC 4 марта сообщил о прибытии в США двух украинских летчиков для возможного обучения работе с образцами западной ударной авиации, в том числе с истребителями F-16. 

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Страны
США
Украина
Продукция
F-16
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