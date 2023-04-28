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ТАСС

Китай призвал к сотрудничеству в космосе Россию и США

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Флаги США, России и Китая
Флаги США, России и Китая.
Источник изображения: gazeta.ru

Основатель компании Beijing Shiyu Outer Space Consulting Ван Гоюй также выразил надежду на то, что страны признают главенствующую роль международного права

ПЕКИН, 27 апреля. /ТАСС/. Китай, Россия и США должны наращивать сотрудничество в космической сфере ради всеобщего прогресса. Такую точку зрения в среду выразил Ван Гоюй - основатель компании Beijing Shiyu Outer Space Consulting, специализирующейся на космическом праве и политике в отношении космоса.

"Китаю, России и США, независимо от политической ситуации, необходимо поддерживать и укреплять сотрудничество в космосе ради всеобщего прогресса", - отметил он, выступая в Пекине на мероприятии, посвященном Международному дню интеллектуальной собственности.

Ван Гоюй также выразил надежду, что три страны рассмотрят проект удаления космического мусора с околоземной орбиты общими усилиями, обсудят принципы и правила снижения летательных аппаратов, которые помогут снизить риск столкновения с объектами, скопившимися на орбите, а также признают верховенствующую роль международного права, в том числе космического, и обсудят способы его применения к различным сценариям нештатных ситуаций в космосе.

Ван Гоюй представил проект совместного удаления космического мусора с околоземной орбиты, разработанный некоммерческой организацией Three Country Trusted Broker, которая объединяет экспертов КНР, России и США в космической области. Своей основной задачей она ставит посредническую функцию между государствами и международными организациями в решении юридических и организационных проблем, связанных с избавлением от космического мусора. 

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Страны
Китай
Россия
США
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