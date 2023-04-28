Корабли ТОФ на учениях в Японском море уничтожили субмарину "противника"

Большие противолодочные корабли ТОФ в Японском море уничтожили субмарину "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Экипажи больших противолодочных кораблей Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев" и "Адмирал Трибуц" в рамках учений в Японском море нашли и "уничтожили" субмарину условного противника, сообщает ТОФ.

По замыслу учений, в территориальный центр управления ТОФ поступила информация о том, что в Японском море в территориальных водах России находится неопознанная подводная лодка. В указанный район отправлены два корабля.

"Во взаимодействии с вертолётом морской авиации ТОФ Ка-27ПЛ экипажи БПК произвели совместный поиск подводной лодки. В ходе грамотных и оперативных действий личного состава был установлен контакт с подводной лодкой условного противника. По "вражеской" субмарине были условно применены реактивные бомбомётные установки РБУ-6000 и торпедное оружие", - говорится в сообщении.

Учения прошли в соответствии с планом боевой подготовки ТОФ.