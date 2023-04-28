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Медик рассказал об эффекте от «военных наркотиков»

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У американского спецназа регулярно изымают наркотики
У американского спецназа регулярно изымают наркотики.
Источник изображения: Tim Wimborne/Reuters

«Военные наркотики» дают краткосрочный эффект — применяющий их боец может несколько дней не уставать и не чувствовать боль, это приведет к безвозвратному разрушению нервной системы. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал глава Учебного центра тактической медицины (УЦТМ) концерна «Калашников» Артем Катулин.

«Для применения подобных препаратов требуются специальные длительные тренировки. Можно добиться нечувствительности к боли, не спать трое суток подряд, но в результате человек перестанет существовать как человек», — заявил медик.

Он подчеркнул, что такие эксперименты вызывают истощение нервной системы, а также привыкание. Катулин добавил, что в России работы в сфере «военной фармы» не ведутся уже многие годы в связи с разрушительными побочными эффектами подобных препаратов.

Ранее Минобороны России отчитывалось об остановке военно-биологических программ США на Украине. В июле Минобороны опубликовало данные о работе биолабораторий на Украине, согласно которым страна является полигоном для испытаний биологического оружия Германии и США. Тогда начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России Игорь Кириллов заявлял, что часть экспериментов ставилась на солдатах Вооруженных сил Украины.

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