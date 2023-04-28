Конструктор заявил о возможности работы над винтовкой Чукавина при запросе Минобороны

Андрей Чукавин пояснил, что при этом необходимо будет искать компромиссное решение между начальной скоростью пули и бронепробиваемостью

МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. "Калашников" готов к работе над компактной модификацией снайперской винтовки Чукавина (СВЧ) для городских боев при наличии соответствующего задания от Минобороны РФ. Об этом в интервью ТАСС в преддверии 90-летия конструкторско-технологического центра "Калашникова" сообщил создатель СВЧ конструктор Андрей Чукавин.

По словам конструктора, сегодня на Западе появляются компактные штурмовые варианты винтовок с укороченным стволом, которые удобно применять в условиях городских боев. Однако такие изменения в конструкции уменьшают начальную скорость пули и снижают бронепробиваемость.

"Нужно спрашивать Министерство обороны. Если возникнет потребность в такой модернизации, мы ее можем провести, в том числе путем укорачивания ствола. Однако, повторюсь, необходимо будет искать компромиссное решение между начальной скоростью пули и бронепробиваемостью. Также надо помнить, что более короткий ствол снизит эффективную дальность поражения", - сказал Чукавин в ответ на вопрос о планах создания таких модификаций СВЧ.

СВЧ - полуавтоматическая снайперская винтовка, которая в варианте под калибр 7,62 на 54 мм совместима с магазинами от снайперской винтовки Драгунова, которую предназначена заменить и надежность которой унаследовала. Оружие успешно прошло государственные испытания и поставляется заказчикам в рамках государственного оборонного заказа. Как отмечал президент "Калашникова" Алан Лушников, СВЧ также поставлена в зону проведения спецоперации, концерн изучает опыт ее использования в боевых действиях.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.