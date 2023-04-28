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Вестник Мордовии

Проданная Украиной армии США БМП-3 замечена на испытательном полигоне Юма

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Источник изображения: Фото: ТГ-канал Агент Госдепа

После распада Советского Союза Украина стала для США основным поставщиком боевой техники, находившейся на вооружении Советской армии. В частности, в нулевые годы за океаном оказались БМП-3.

Как сообщает "РГ:русское оружие", одна из уцелевших машин была замечена на испытательном полигоне Юма (округ Ла-Пас, штат Аризона).

О том, что это именно бывшая украинская боевая машина пехоты, говорит наличие приемопередатчика лазерного дальномера, установленного над стволом 100-мм орудия, и инфракрасного осветителя, находящегося рядом.

Именно в таком виде "тройки" запустили в серийное производство, и позже они достались вновь образованным ВСУ. Современные варианты, находящиеся на вооружении Российской армии, в настоящее время выглядят по-другому.

Как сообщалось, всего на Украине оказалось шесть БМП-3. Три экземпляра имелись в киевском общевойсковом командном училище. Такое же количество вывезли из Крыма. Все образцы собрали вместе в 2001 году, в ходе парада в столице. После чего военные США и решили приобрести пару таких машин.

Переправленные через океан, по некоторым данным, они первоначально оказались в Абердинском исследовательском центре (штат Мэрилэнд). До наших дней, судя по всему, сохранился один образец, перевезенный в Юму.

Здесь же оказались закупленные харьковские Т-84, а также полученные из Германии и захваченные в Ираке Т-72М1, БМП-2 и БМП-1. Вся эта техника, как предполагается, задействуется в тестах перспективных систем оружия.

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БМП-3
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Т-84 Оплот
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