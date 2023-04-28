Вашингтон и Сеул намерены помочь Киеву в электрогенерации и восстановлении инфраструктуры

США и Южная Корея также выступили за санкции в отношении России

ВАШИНГТОН, 27 апреля. /ТАСС/. США и Южная Корея намерены оказывать дальнейшее содействие Украине в сфере безопасности, а также предоставить ей поддержку в наращивании генерации электроэнергии и восстановлении инфраструктуры. Об этом говорится в совместном заявлении двух стран, распространенном в среду пресс-службой Белого дома.

Как констатируется в документе, Вашингтон и Сеул выступают за санкции и меры экспортного контроля в отношении России. США и Южная Корея "продолжают поддерживать Украину путем оказания жизненно важной помощи в политической области и в сферах безопасности, гуманитарного и экономического содействия, в том числе для наращивания генерации и передачи энергии, восстановления ключевой инфраструктуры".

Президент США Джо Байден в среду принял в Белом доме президента Республики Корея Юн Сок Ёля.