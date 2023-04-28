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Киев опроверг заявление НАТО о поставке почти всех обещанных Украине танков

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Польский танк Leopard во время военных учений в Польше
Польский танк Leopard во время военных учений в Польше.
Источник изображения: © AFP 2023 / WOJTEK RADWANSKI

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк опроверг заявление генерала НАТО Кристофера Каволи о поставке почти всей обещанной Украине бронетехники для весеннего контрнаступления.

Ранее командующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина обладает почти 100% танков и других боевых машин, поставленных ей Западом для усиления контрнаступления ВСУ.

"На мой взгляд 97-98 % - это слишком. ... Техники должно быть намного больше... Европейский союз, и мы пробуем решать этот вопрос", - заявил чиновник в эфире телемарафона, комментируя слова генерала альянса.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову опубликовало информацию о переносе Киевом активных боевых действия на неопределенный срок из-за недостатка вооружений.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
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