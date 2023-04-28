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ТАСС

Байден рассказал, какие вопросы обсудил с Юн Сок Ёлем

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Юн Сок Ёль
Юн Сок Ёль.
Источник изображения: avatars.mds.yandex.net

Стороны обсудили специальную военную операцию РФ на Украине и ситуацию вокруг Тайваня

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Президент США Джо Байден обсудил в среду с южнокорейским лидером Юн Сок Ёлем специальную военную операцию РФ на Украине и ситуацию вокруг Тайваня на переговорах в Белом доме.

"Сегодня мы обсудили нашу совместную работу по укреплению мира и стабильности в Тайваньском проливе, обеспечению свободы судоходства в Южно-Китайском море и за его пределами", - заявил Байден на совместной пресс-конференции по итогам встречи глав двух государств. Он отметил, что также подтвердил с южнокорейским коллегой "общую приверженность поддерживать народ Украины". "Решительная поддержка Украины со стороны Республики Корея важна потому, что вопиющее нарушение Россией международного права затрагивает государства во всем мире, а не только в Европе", - утверждал президент США.

Во вторник представитель американской администрации высокого ранга сообщил журналистам, что Республика Корея "уже сделала довольно много" для Украины, предоставив стране помощь на сумму более $230 млн. В частности, Сеул оказал Киеву гуманитарную помощь и обеспечил поддержку украинской электросети. Ранее в интервью агентству Reuters Юн Сок Ёль допустил, что Сеул может пойти на поставки вооружений Киеву в случае серьезных нарушений "законов войны". В понедельник помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что события на Украине станут важной частью переговоров двух президентов, но не уточнил, будет ли обсуждаться передача оружия. 

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Страны
Китай
Россия
США
Тайвань
Украина
Южная Корея
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