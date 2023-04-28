СМИ: Словения тайно отправила на Украину 20 БТР

В словенском Минобороны не стали официально комментировать эту информацию, сославшись на "непубличность подобных решений" правительства республики

ЛЮБЛЯНА, 26 апреля. /ТАСС/. Правительство Словении на этой неделе завершило тайную операцию по отправке на Украину партии из 20 бронетранспортеров "Валук". Об этом в среду сообщил словенский портал 24ur со ссылкой на источник.

По данным портала, операция по передаче БТР Киеву длилась несколько месяцев. Машины, стоявшие на вооружении словенской армии на протяжении 24 лет, прошли техническую подготовку. Затем их перебросили транспортным самолетом в один из логистических центров на территории Словакии или Польши. Операция задержалась из-за необходимости использовать транспортный самолет для эвакуации европейцев из Судана, но на этой неделе последние БТР были переданы Киеву.

В публикации утверждается, что эти бронемашины были поставлены для использования в анонсированном Киевом контрнаступлении.

В словенском министерстве обороны не стали официально комментировать информацию о поставке партии БТР, сославшись на "непубличность подобных решений" правительства республики.

Ранее Словения отправляла на Украину 28 танков модели М-55S и 35 БМП югославского производства с орудием калибра 20 мм.