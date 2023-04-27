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ТАСС

В США заявили, что обсуждали с Украиной возможность внезапного контрнаступления Киева

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БМП ВСУ в окрестностях Артемовска
БМП ВСУ в окрестностях Артемовска.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи считает, что "украинцы занимают очень выгодную позицию", но у них "есть определенные слабости"

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Вашингтон обсуждал с Киевом возможность украинского внезапного контрнаступления. Об этом в среду сообщил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США.

"Украинцы занимают очень выгодную позицию. У них есть определенные слабости, но я предпочту не говорить об этом публично. <...> Что касается внезапности и тому подобных вещей, разумеется, мы работали над этим с ними. И, разумеется, наступление не будет внезапным, если мы проговорим это вслух", - сказал он. Каволи одновременно занимает пост главы Европейского командования ВС США.

Как стало известно ранее, Киев признал, что США контролируют проведение отдельных военных операций. Газета The Washington Post со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона и американской разведки сообщила, что украинские чиновники в частном порядке заявляют, что ряд военных операций проходит де-факто под контролем США. Издание отметило, что Киев обычно не использует переданное западными странами оружие без подтверждения или предоставления координат американскими военными на базе в Европе, чтобы обеспечить точность ударов и сохранить артиллерию. 

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Страны
США
Украина
Проекты
NATO
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