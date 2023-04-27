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ТАСС

Правитель Дубая распорядился построить новый луноход после потери ровера "Рашид"

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Луноход «Рашид»
Луноход «Рашид».
Источник изображения: HHShkMohd / Twitter

Новый аппарат назвали "Рашид-2"

ДУБАЙ, 26 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр ОАЭ и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, который курирует национальную космическую программу, распорядился приступить к строительству нового лунохода после потери ровера "Рашид".

"Миссии космического корабля с аппаратом "Рашид" не удалось приземлиться на поверхность Луны. Однако мы смогли поднять потолок наших амбиций до Луны, а также создать команду юношей и девушек, способных реализовывать перспективные космические проекты", - написал шейх Мухаммед в Twitter в среду. "С сегодняшнего дня начнется работа над новым аппаратом "Рашид-2" для новой попытки достичь Луны", - добавил он.

25 апреля японский модуль Hakuto-R, который должен был доставить аппарат "Рашид" на поверхность Луны, вероятнее всего, совершил жесткую посадку. Глава компании-разработчика Ispace Такэси Хакамада заявил, что связь с модулем была потеряна, миссия признана неудачной.

HAKUTO-R был запущен к Луне в декабре прошлого года с помощью ракеты-носителя Falcon 9 американской компании SpaceX. Помимо эмиратского ровера, он должен был доставить на естественный спутник Земли двухколесный сверхкомпактный луноход совместной разработки Японского агентства аэрокосмических исследований, производителя игрушек Tomy и корпорации Sony, а также экспериментальную твердотельную батарею.

Созданный Космическим центром им. Мухаммеда бен Рашида самоходный аппарат должен был приземлиться на поверхности Луны для изучения районов, не охваченных предыдущими миссиями. Первый в арабском мире луноход получил название "Рашид" в честь одного из основателей ОАЭ, шейха Рашида ибн Саида Аль Мактума, который правил Дубаем с 1958 по 1990 год.

Вес аппарата составлял 10 кг, длина - 53,5 см, ширина - 53,85 см, расчетное время работы - 1 лунный день (около 14,5 земных суток). В оборудование ровера входили несколько камер для съемки лунной поверхности, тепловизор, зонд Ленгмюра для определения температуры и плотности электронов, а также электрического потенциала плазмы.

Изначально ОАЭ планировали отправить на Луну еще один ровер в рамках китайской миссии Chang'e 7, которая состоится в 2026 году. Соглашение об этом космические ведомства ОАЭ и КНР подписали в прошлом году в Дубае. 

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SpaceX
Проекты
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