Командующим миротворческим контингентом РФ в Нагорном Карабахе стал генерал Ленцов

Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ назначен командующим контингентом с 25 апреля

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Александр Ленцов назначен командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается в среду в информационном бюллетене Минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"С 25 апреля 2023 г. командующим российским миротворческим контингентом назначен заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ генерал-полковник Ленцов А. И.", - отмечается в документе.

Согласно бюллетеню, на 30 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. За прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.