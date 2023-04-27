США заявили, что отслеживают судьбу военного оборудования, которое получает Киев

При этом, как отметил главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, проведение инспекций зависит от ситуации

ВАШИНГТОН, 26 апреля. /ТАСС/. Пентагон проводит регулярные инспекции военного оборудования, поставляемого США на Украину. Об этом заявил в среду главнокомандующий Объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи на слушаниях в комитете Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США.

"Во-первых, мы проводим инвентаризацию всего, что проходит через США на Украину <...>. Мы уверены, что обладаем очень-очень крепким пониманием в отношении того, что поступает Киеву. Во-вторых, за последние несколько месяцев мы внедрили на Украине систему логистического слежения по стандартам НАТО, и они предоставили нам доступ к их сетям, чтобы проводить наблюдение", - сказал он. "Разумеется, этого недостаточно, поэтому мы проводим усиленные инспекции и мониторинг. Этим занимается офис военного атташе США в Киеве под руководством генерала Гэррика Гармона", - добавил Каволи.

Проведение инспекций зависит от ситуации, в случае, когда по соображениям безопасности представителям Гармона не удается добраться до места проверки, инспекцию при помощи ручных сканеров проводят украинцы. Полученные ими данные со штрих-кодов, нанесенных на ключевое оборудование, транслируются в подконтрольную США сеть, пояснил генерал.