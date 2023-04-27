Военный эксперт допустил, что у ВСУ скоро закончатся советские системы ПВО

Военный эксперт Леонков: Украина может в скором времени остаться без советских систем ПВО

Украина может в скором времени остаться без советских систем ПВО, потому что боеприпасы к ним производятся только в России. Об этом 26 апреля «Известиям» сказал военный эксперт Алексей Леонков.

Таким образом он прокомментировал информацию издания Military Watch Magazine со ссылкой на секретные документы Пентагона о том, что Украина рискует остаться без средств ПВО к 23 мая.

«Скорее всего, они (Вооруженные силы Украины. — Ред.) останутся без советского ПВО, потому что боеприпасы к этим системам производятся только в России. А всё, что они расстреляли, у них не возобновляется», — сказал Леонков.

Но в качестве замены будут поставлены средства ПВО стран НАТО, сказал военный эксперт.

«Без ПВО они не останутся. Вопрос только в количестве, сколько Запад готов выделить, и от складывающейся ситуации. Если ситуация будет безоговорочно проигрышной, скорее всего, поставки прекратятся. Но пока не видно тенденции, чтобы они прекращались. Они будут продолжаться», — заключил он.

21 апреля обозреватель Кэтрин Филп в статье для The Times указала на то, что Украина рискует потерять контроль над своим воздушным пространством, если западные страны не отреагируют на просьбы Киева увеличить поставки вооружений.

Филп отметила, что Вооруженные силы Украины испытывают всё большую нехватку огневой мощи, чтобы остановить российское наступление.

20 апреля американский журнал Foreign Policy со ссылкой на украинского депутата Александру Устинову сообщил, что Украина перенесла свое контрнаступление из-за отсутствия необходимого вооружения. Отмечалось, что контрнаступление ВСУ невозможно без дополнительных поставок артиллерии и танков из стран Запада. По информации издания, украинские официальные лица обеспокоены тем, что задержки всё больше мешают планам Киева и позволяют российским военным адаптировать свою тактику.

Запад усилил военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны Киева.