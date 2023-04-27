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Экипаж подлодки «Уфа» выполнил глубоководное погружение

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Введенная в состав ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363, построенная на АО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, 16.11.2022
Введенная в состав ВМФ России большая дизель-электрическая подводная лодка Б-588 "Уфа" (заводской номер 01617) проекта 06363, построенная на АО "Адмиралтейские верфи". Санкт-Петербург, 16.11.2022.
Источник изображения: АО "Адмиралтейские верфи"

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Уфа» проекта 636.3 выполнил глубоководное погружение в Балтийском море. Экипажи боевых кораблей и спасательных судов Балтфлота обеспечили выполнение элементов курсовой задачи. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа.

«В рамках отработки плановой курсовой задачи экипаж подводной лодки в районе боевой подготовки Балтийского флота выполнил глубоководное погружение в одном из районов Балтийского моря», — говорится в сообщении.

В ходе корабельного учения подводники отрабатывали задачи на различных глубинах, с максимальной глубиной погружения до 190 метров. Экипаж отработал алгоритм действий при управлении подлодкой на глубинах и при различных способах всплытия на поверхность, а также проверил работу всех систем и механизмов корабля.

После завершения подводной части учения экипаж подлодки «Уфа» осуществил всплытие и продолжил выполнять задачи в соответствии с планом боевой подготовки.

В ноябре 2022 года в Минобороны России сообщили, что подлодка «Уфа» вошла в состав Тихоокеанского флота Военно-морского флота России.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
БФ
Военные учения
ТОФ
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