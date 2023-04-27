Зеленский после беседы с лидером КНР заявил о неприемлемости территориальных компромиссов

Украинский президент продолжает настаивать на возвращении страны в границы 1991 года

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что в ходе телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином в среду обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, и заявил, что считает неприемлемым установление мира путем территориальных компромиссов.

"В ходе часового общения обсудили [с Си Цзиньпином] весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений. Отдельное внимание было уделено путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По словам украинского президента, "не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов". "Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в границах 1991 года", - написал он.

Последний раз Зеленский и Си Цзиньпин контактировали в начале января 2022 года.