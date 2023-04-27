Сигал высказал уверенность в победе России в конфликте на Украине

По словам спецпредставителя МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям, Запад и НАТО вынудили Россию начать спецоперацию

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Американский актер, спецпредставитель МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям Стивен Сигал высказал уверенность, что Россия одержит победу в конфликте на Украине.

"Да, точно вам говорю, мы победим", - сказал он в среду на марафоне "Знание", отвечая на соответствующий вопрос.

Как отметил Сигал, Запад и НАТО вынудили Россию начать спецоперацию, чтобы "оттолкнуть НАТО и очистить Украину от нацистов".

При этом спецпредставитель МИД РФ подчеркнул, что считает Россию своим домом "навсегда". "Мой дом, конечно, в Москве. Я буду жить и умру в России. Это мой дом навсегда, - продолжил он. - Москва для меня, наверное, самый красивый город в мире. Я был во многих местах по всему миру, и Москва, Кремль, наверное, одно из семи чудес света".

Отвечая на вопрос о том, кто, по его мнению, является самым влиятельным человеком в мире, Сигал назвал российского президента Владимира Путина. "Я бы сказал, что это Владимир Путин. Я считаю, что он ставит свою страну на первое место. Я думаю, что он величайший мировой лидер", - подчеркнул общественный деятель.