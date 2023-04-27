Борисов отметил, что российская перспективная сверхтяжелая ракета должна быть многоразовой

Глава Роскосмоса сообщил, что технологии, которые будут отрабатываться при разработке ракеты-носителя "Амур-СПГ" могут быть использованы при создании сверхтяжелого носителя, который используется для освоения дальнего космоса

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Технологии, которые будут отрабатываться при создании ракеты-носителя "Амур-СПГ", могут быть использованы для перспективной сверхтяжелой российской ракеты, которая должна стать многоразовой. Об этом сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Те технологии, которые будут отрабатываться при разработке ракеты-носителя "Амур-СПГ", <…> могут быть использованы при создании сверхтяжелого носителя, который используется для освоения дальнего космоса. И многоразовость, безусловно, для того, чтобы удешевить эти услуги, это будет обязательное требование при создании этого будущего носителя", - сказал он.

Разрабатываемая в РФ сверхтяжелая ракета-носитель получила название "Енисей". Согласно федеральной целевой программе, ее первый запуск должен быть выполнен в 2028 году. Грузоподъемность первого варианта ракеты должна составить, по данным Роскосмоса, до 103 тонн на низкую околоземную орбиту. Ракету также планируется использовать для миссий к Луне, в том числе с посадкой космонавтов на поверхность естественного спутника Земли.

В октябре 2020 года исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил ТАСС, что модернизированная первая многоразовая ступень перспективной российской метановой ракеты "Амур" может быть использована при создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса.

Борисов также сообщил, что работа по созданию метановой ракеты "Амур-СПГ" с возвращаемой ступенью идет в хорошем темпе.

"В хорошем темпе выполняем ОКР (опытно-конструкторскую работу - прим. ТАСС) "Амур-СПГ", - сказал Борисов, напомнив, что разработкой занимается Ракетно-космический центр "Прогресс" в Самаре.

По словам главы Роскосмоса, метановый двигатель позволит обеспечить свыше 50, возможно, даже 100 запусков первой ступени.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре 2020 года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области. 10 марта 2022 года госкорпорация объявила о продолжении разработки многоразовой метановой ракеты-носителя "Амур-СПГ", техническое проектирование планируется до 2024 года.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 24 по 26 апреля в Центральном манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.