Борисов заявил, что Россия не будет самоизолироваться по вопросам космоса

По словам главы Роскосмоса, некоторые страны Азии, Африки и даже Европы готовы сотрудничать с Москвой в этой сфере

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Некоторые азиатские, африканские и европейские страны готовы сотрудничать с РФ по теме космоса, Россия не будет самоизолироваться в этой области. Об этом сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Я пытаюсь много ездить по миру. Коллеги из азиатских и африканских стран, отчасти европейские страны готовы, хотят и будут с нами работать. Сами себя изолировать не будем", - заявил Борисов.

По словам главы Роскосмоса, госкорпорация с достоинством и честью держится и ни перед кем не заискивает, при этом РФ открыта к международному сотрудничеству. "Космос должен быть вне политики", - сказал он.

По словам Борисова, РФ прорабатывает с Алжиром, Мьянмой, Вьетнамом, Египтом и Южной Африкой контракты по запуску спутников.

"Даже эта изоляция, которая навязывается нам "семеркой" (странами G7 - прим. ТАСС) и США не распугала ряд стран, таких как Алжир, Мьянма, Вьетнам, Египет, Южная Африка, которые прорабатывают с нами разного рода контракты по запуску спутников, которые мы разрабатываем по их заказу и будем выводить на орбиту", - заявил Борисов.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 24 по 26 апреля в Центральном манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.