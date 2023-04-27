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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ: истребитель МиГ-31 потерпел аварию в Мурманской области, летчики катапультировались (расширенная версия)

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Истребитель МиГ-31
Истребитель МиГ-31.
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 26 апреля. ИНТЕРФАКС - Истребитель Миг-31 потерпел крушение в Мурманской области, сообщает министерство обороны РФ в среду.

"Оба лётчика катапультировались", - информирует военное ведомство.

По его данным, лётчики "оперативно эвакуированы вертолётом поисково-спасательной службы, их жизни и здоровью ничего не угрожает".

Самолёт упал в безлюдном месте при выполнении планового учебного полёта 26 апреля, говорится в пресс-релизе.

По официальным данным, МиГ-31 - двухместный сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса. Он способен развивать скорость более 2 М (скоростей звука) и предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в простых и сложных метеоусловиях.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
Компании
Минoбороны РФ
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