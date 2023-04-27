Борисов сообщил о научно-исследовательских работах по созданию проектов, подобных "Бурану"

А БТС-002 ОК-ГЛИ (Изделие 0.02) трудно даже назвать макетом, поскольку он представляет собой полноценный самолет-аналог «Бурана». По массе, развесовке и аэродинамическим характеристикам он полностью идентичен космическому кораблю, поскольку использовался для испытаний систем для атмосферного полета. Чтобы ОК-ГЛИ мог взлетать с аэродрома, в его хвостовой части установили четыре турбореактивных двигателя, а топливный бак разместили в грузовом отсеке. Сейчас находится в Музее техники города Шпайер (Германия).

Глава Роскосмоса подчеркнул востребованность такого проекта

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Россия нуждается в проектах по типу советского многоразового возвращаемого корабля "Буран", сейчас ведутся научно-исследовательские работы (НИР) по этому вопросу. Об этом сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Сегодня в НИРовском плане прорабатываются подобного рода проекты, они в серьезной степени реализации практической", - сказал Борисов, подчеркнув, что такой проект востребован, поскольку в настоящий момент с орбиты удается возвращать только десятки килограммов грузов.

По словам главы Роскосмоса, проблема в создании такого "челнока" - в нехватке финансовых средств.

"Буран" - советский многоразовый космический корабль. 15 ноября 1988 года он был запущен с космодрома Байконур (ныне на территории Казахстана) с помощью ракеты-носителя "Энергия", совершил два витка вокруг Земли и выполнил посадку на территории космодрома. Полет проходил без экипажа, его длительность составила 205 минут. Образец, который побывал в космосе, был уничтожен из-за обрушения крыши монтажно-испытательного корпуса на Байконуре в 2002 году.

Федеральный просветительский марафон "Знание. Первые" проходит с 24 по 26 апреля в Центральном манеже в Москве, а также на площадках в Екатеринбурге, Архангельске, Пятигорске и Луганске.