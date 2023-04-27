Борисов оценил состояние космической отрасли в России

По словам главы Роскосмоса, у отрасли есть проблемы с финансами и кадрами

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Российская ракетно-космическая отрасль находится в "не очень хорошем" состоянии, она "стареет". Об этом сообщил в среду генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на просветительском марафоне "Знание. Первые".

"Отрасль находится, скажу прямо, в не очень хорошем состоянии финансовом и кадровом", - заявил Борисов.

По словам главы Роскосмоса, отрасль "стареет" и ждет талантливую молодежь. Как уточнил Борисов, госкорпорация планирует открыть 4-5 инновационных проектов с привлечением молодежи, один из них связан с созданием многоспутниковой группировки.