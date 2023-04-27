Войти
Lenta.ru

Американские штурмовики A-10 получат больше высокоточных бомб

125
0
0
Штурмовик A-10 Thunderbolt II
Штурмовик A-10 Thunderbolt II.
Источник изображения: popularmechanics.com

Штурмовики A-10 Thunderbolt II Военно-воздушных сил (ВВС) США смогут нести до 16 управляемых высокоточных бомб GBU-39/B Small Diameter Bomb (SDB) после обновления программного обеспечения (ПО) самолета. Об этом сообщает The Drive.

Минобороны США опубликовало фотографии с испытаний обновленной версии программного обеспечения Operation Flight Program (OFP) 11 штурмовика A-10. ПО управляет авионикой самолета и позволяет интегрировать новое вооружение.

В ходе испытаний один самолет получил 16 бомб, а второй A-10 нес 8 бомб и подвесной топливный бак. Новая версия OFP 11 позволяет оснастить самолет двумя дополнительными бомбодержателями.

Отмечается, что в августе 2022 года в США завершили первоначальные испытания SDB на штурмовиках A-10, а вскоре начнутся испытания с боевыми стрельбами. Самолеты могут получить модернизированное ПО для использования SDB в этом году.

Планирующая бомба GBU-39/B получила инерциальную систему наведения с коррекцией по GPS. Дальность поражения 130-килограммового боеприпаса составляет 110 километров.

В марте руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов сообщил, что российские комплексы «Тор-М2», «Бук-М3» и С-350 способны сбивать снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
A-10 Warthog
GBU-39
Tор-М2
Бук-M3
С-350 50Р6А "Витязь"
Проекты
GPS
Тор ЗРК
Похожие новости
13.04.2023
В России заявили о читаемых траекториях боеприпаса GLSDB
04.04.2023
Начальник расчета ЗРК "Бук" рассказал, как военные РФ впервые уничтожили снаряд GLSDB
29.03.2023
Эксперт рассказал, чем российские войска могут перехватывать применяемые ВСУ снаряды GLSDB
17.11.2021
Стратегическая, гиперзвуковая. Что может скрываться за новой ракетной системой С-550
23.03.2015
Воздушно-космическое нападение
10.01.2014
Силой оружия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 02:06
  • 48466
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 16:33
  • 59
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 26.04 15:52
  • 6
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 15:51
  • 439
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.04 15:28
  • 0
Мир, труд, май. Почему избалованные европейцы выбирают Беларусь
  • 26.04 14:26
  • 2
СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова
  • 26.04 14:13
  • 1
В США оценили новый комплекс связи для Су-57
  • 26.04 12:08
  • 3
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО