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ТАСС

В Париже прокомментировали телефонный разговор председателя КНР и президента Украины

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Почетный караул у Елисейского дворца
Почетный караул у Елисейского дворца.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Мокрушин

Представитель Елисейского дворца заявил, что Франция выступает за любой диалог для украинского урегулирования

ПАРИЖ, 26 апреля. /ТАСС/. Париж выступает за любой диалог, который может способствовать разрешению конфликта на Украине. Об этом заявил в среду представитель Елисейского дворца, слова которого приводит Agence France-Presse (AFP).

"Франция поддерживает любой диалог, способствующий разрешению конфликта на Украине в соответствии с фундаментальными интересами Киева и международным правом, - сказал представитель Елисейского дворца, комментируя состоявшийся ранее телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. - Это послание, с которым выступил президент Франции Эмманюэль Макрон во время государственного визита в Китай (5 - 7 апреля)".

Как сообщил в среду китайский МИД, председатель КНР в ходе разговора с Зеленским заявил, что украинский кризис сильно повлиял на международную ситуацию, однако в сложившихся условиях Китай "неизменно стоит на стороне мира". Как уточнил китайский лидер, ключевая установка Пекина заключается в продвижении мирного процесса. Он также напомнил, что КНР выдвинула собственную инициативу по поводу урегулирования украинского кризиса. 

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Страны
Китай
Украина
Франция
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