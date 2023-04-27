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РИА Новости

В Петербурге рассылают повестки с предупреждением об ограничениях за неявку

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Военный билет и повестка на столе военного комиссариата
Военный билет и повестка на столе военного комиссариата.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

Западный ВО подтвердил рассылку в Петербурге повесток с предупреждениями о мерах за неявку

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Пресс-служба Западного военного округа (ЗВО) подтвердила РИА Новости подлинность повесток с предупреждением об ограничениях в случае неявки, которые военные комиссариаты рассылают призывникам в Санкт-Петербурге.

Некоторые СМИ и Telegram-каналы сообщили в среду, что жителям Петербурга стали приходить бумажные повестки с предупреждениями о возможных ограничениях в случае неявки, опубликовав фото повесток со штампом, в котором указывается на "ограничительные меры". Издания ссылаются на тех жителей города, которые получили такие повестки.

"Подлинность подтверждаем", - сказал представитель ЗВО, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в апреле президент России Владимир Путин подписал закон об изменениях в законодательство, которые предполагают создание единого реестра военнообязанных, а также вводят электронные повестки и ограничения для уклонистов. Речь идет о поправках в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу оповещения граждан о явке на мероприятия, связанные с призывом на военную службу.

Инициатива о едином реестре военнообязанных связана не с мобилизацией, а с воинским учетом, систему надо модернизировать, а если у людей возникают вопросы по реестру, то обязанность властей - их прояснить, идет экспертная работа, отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Минцифры Максут Шадаев в одном из телеграм-чатов IT-отрасли на прошлой неделе писал, что запустить реестр военнообязанных в РФ в полном объёме можно будет, скорее всего, не раньше начала очередного осеннего призыва на срочную службу.

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