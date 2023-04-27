В Крыму заявили, что продление зерновой сделки после украинских атак опасно

Сенатор от Крыма, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что атаки ВСУ подтвердили угрозу европейской безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Попытка украинской стороны атаковать через зерновой коридор пункт базирования Черноморского флота в Севастополе подтвердила угрозу европейской безопасности и опасность продления зерновой сделки. Такое мнение ТАСС в среду выразила сенатор от Крыма, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

В Минобороны России во вторник сообщили, что беспилотные катера, которые ночью 24 апреля пытались атаковать ЧФ, были запущены из акватории порта Одессы в районе гуманитарного коридора, который задействован для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, что подтверждается анализом их маршрута.

"Украина - недоговорное государство. Совершив очередную военную провокацию в отношении России, направив беспилотники для нанесения удара по кораблям Черноморского флота по оговоренному для зерновой сделки одесскому водному коридору, украинская власть подтвердила свою лживость и реальную угрозу для европейской безопасности в целом. Что касается возможности продления зерновой сделки, то в нынешних условиях с учетом милитаристически направленных действий Украины, ее продление опасно", - сказала Ковитиди.

Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре действие соглашений продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней.