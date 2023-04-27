Войти
ТАСС

В Крыму заявили, что продление зерновой сделки после украинских атак опасно

132
0
0
Ольга Ковитиди
Ольга Ковитиди.
Источник изображения: Михаил Терещенко/ТАСС

Сенатор от Крыма, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди считает, что атаки ВСУ подтвердили угрозу европейской безопасности

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Попытка украинской стороны атаковать через зерновой коридор пункт базирования Черноморского флота в Севастополе подтвердила угрозу европейской безопасности и опасность продления зерновой сделки. Такое мнение ТАСС в среду выразила сенатор от Крыма, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди.

В Минобороны России во вторник сообщили, что беспилотные катера, которые ночью 24 апреля пытались атаковать ЧФ, были запущены из акватории порта Одессы в районе гуманитарного коридора, который задействован для вывоза сельскохозяйственной продукции из портов Украины, что подтверждается анализом их маршрута.

"Украина - недоговорное государство. Совершив очередную военную провокацию в отношении России, направив беспилотники для нанесения удара по кораблям Черноморского флота по оговоренному для зерновой сделки одесскому водному коридору, украинская власть подтвердила свою лживость и реальную угрозу для европейской безопасности в целом. Что касается возможности продления зерновой сделки, то в нынешних условиях с учетом милитаристически направленных действий Украины, ее продление опасно", - сказала Ковитиди.

Изначально договоренности были заключены на 120 дней, в ноябре действие соглашений продлили на такой же срок. 18 марта Россия объявила о продлении сделки на 60 дней. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
ЧФ
Похожие новости
16.03.2023
Российский летчик ювелирной работой наказал воздушного разведчика США
03.11.2022
"Неприятный наблюдатель". Вблизи украинской границы замечен новый самолет-разведчик США
02.09.2022
От дронного террора Крым защитят по сирийской схеме
05.11.2021
Рейс из Стамбула: зачем США направили Mount Whitney в Черное море
14.10.2021
Полный комплект для полуострова: системы «Панцирь-М» встанут на защиту Крыма
21.04.2021
Блицкриг как форма суицида
02.11.2020
Румыния показывает привычную приспособляемость
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 02:06
  • 48466
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 16:33
  • 59
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 26.04 15:52
  • 6
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 15:51
  • 439
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.04 15:28
  • 0
Мир, труд, май. Почему избалованные европейцы выбирают Беларусь
  • 26.04 14:26
  • 2
СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова
  • 26.04 14:13
  • 1
В США оценили новый комплекс связи для Су-57
  • 26.04 12:08
  • 3
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО