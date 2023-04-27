Мишустин призвал не допускать даже малейших отставаний от графика поставок вооружений

Премьер-министр отметил, что продолжается снабжение войск всеми необходимыми вооружениями и техникой, а также решение вопросов медицинского и социального обеспечения участников СВО

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Отставания по срокам поставок всего необходимого ВС РФ недопустимы, подчеркнул премьер-министр России Михаил Мишустин в среду на заседании координационного совета по обеспечению потребностей СВО.

"Обращаю внимание, коллеги, время - это наиважнейший фактор. Любые, даже малейшие отставания по срокам недопустимы. Где возможно, необходимо действовать с опережением, и для этого прошу постоянно отслеживать текущую ситуацию и, если требуется, без промедления вносить необходимые коррективы, в том числе непосредственно на промышленных площадках", - сказал глава кабмина.

Он отметил, что продолжается снабжение войск всеми необходимыми вооружениями и техникой, а также решение вопросов медицинского и социального обеспечения участников СВО. Ранее были приняты меры по расширению производственных мощностей ОПК, а также по росту объемов выпуска наиболее востребованной продукции, напомнил Мишустин.