Президент Бразилии призвал прекратить искать виновных в конфликте на Украине

Луис Инасиу Лула да Силва считает, что надо заняться мирным урегулированием

МАДРИД, 26 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва считает необходимым прекратить поиск виновных в конфликте на Украине и заняться его мирным урегулированием. Об этом он заявил в среду в ходе пресс-конференции с председателем правительства Испании Педро Санчесом.

"Бесполезно искать правых и виновных. Необходимо остановить войну, а подводить итоги [следует] только после того, как перестанут стрелять", - сказал он, подчеркнув, что именно таким образом происходило урегулирование конфликтов в прошлом.

Политик также напомнил о других несогласованных с Совбезом ООН прецедентах применения ВС странами, которые являются постоянными членами этого международного органа, как это произошло в случае американского вторжения в Ирак, франко-британской интервенции в Ливии. "Если сами [постоянные] члены Совбеза, решающие вопросы мира, не спрашивают разрешения, то почему остальные должны делать это?" - задается вопросом бразильский лидер.

Ранее президент Бразилии заявил, что Россия является гарантом долгосрочного мира во всем мире. Он уже выступал с инициативой разработать новый международный формат для создания возможности диалога Москвы и Киева, подчеркивая, что готов при необходимости выступить посредником при проведении прямых переговоров между российским и украинским президентами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.