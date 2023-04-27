В Италии сообщили о планах провести международную конференцию по восстановлению Украины

По словам премьер-министра страны Джорджи Мелони, мероприятие пройдет в 2025 году

РИМ, 26 апреля. /ТАСС/. Италия хочет принять крупную международную конференцию по Украине (Ukraine Recovery Conference) в 2025 году. Об этом сообщила в среду премьер-министр страны Джорджа Мелони, закрывая прошедшую в Риме двустороннюю конференцию по восстановлению Украины с участием более 500 итальянских и 150 украинских компаний, а также крупной делегации Украины, включая главу МИД Дмитрия Кулебу и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Наша задача помогать Украине написать новую главу своей истории, и у Италии есть все возможности для того, чтобы играть в этом ведущую роль", - сказала Мелони, добавив, что в 2024 году Риму перейдет председательство в "семерке". "Мы хотим принимать в 2025 году Ukraine Recovery Conference", - объявила она.

В ходе сегодняшнего мероприятия были подписаны меморандумы о намерениях и сотрудничестве в нескольких областях, начиная от развития агропромышленного комплекса и железных дорог до защиты окружающей среды и восстановления гидроэлектростанций. Кроме того, итальянское агентство по страхованию кредитования Sace выделит до $1 млд для Украины. Однако, как уточнила премьер, это сделают в рамках общего международного финансирования страны.