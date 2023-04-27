Мишустин попросил сообщить, насколько ведомства обеспечены в период СВО

Мишустин попросил глав Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии сообщить об обеспечении ведомств

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил руководство Минобороны, МВД, ФСБ и Росгвардии проинформировать об обеспечении их ведомств всем необходимым в период проведения спецоперации.

Мишустин возглавляет координационный совет по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов.

"Министра обороны, руководителей МВД, Росгвардии, ФСБ попрошу проинформировать об обеспечении подчиненных вам ведомств", - попросил Мишустин. Он добавил, что на совете рассмотрят реализацию решений, принятых ранее.