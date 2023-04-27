Самый страшный кошмар США уже стал реальностью

Duvar: причиной активной дедолларизации стала агрессивная политика США

Самый страшный ночной кошмар США воплощается в реальность и грозит парализовать всю страну, чье влияние в мире уже постепенно снижается, пишет Duvar. И самое главное — этот ужасный сценарий написали сами американцы своей агрессивной политикой, считает автор статьи.

Сценарий, о котором говорится много лет, в последние годы постепенно начинает становиться реальностью: дедолларизация... Утрата долларом статуса основной валюты мировой экономики — самый страшный кошмар для США. Это будет означать крах империи, которая уже утратила гегемонию в производстве и торговле. В то время как Вашингтон в условиях паники начинает проводить все более агрессивную внешнюю политику, очень спорно то, насколько успешной может быть такая стратегия. Ведь, вопреки распространенному мнению, сегодня более двух трети стран мира настроены против этой ястребиной политики США. Откровенно говоря, развивающимся экономикам очень не нравится «дипломатия кнута и пряника». Реакция на внешнюю политику США, начавшуюся с вторжения в Ирак, продолжившуюся проектом «Большой Ближний Восток», вызвавшую сейчас российско-украинский военный конфликт, а завтра способную зажечь фитиль китайско-тайваньской войны в Восточной Азии, судя по всему, положила начало экономической войне. Количество стран, которые явно или скрыто занимают позицию против США, увеличивается день ото дня. Отныне поддерживать гегемонию посредством региональных войн США и западному блоку будет уже не так легко, как раньше.

На сцену выйдут развивающиеся экономики

Особенно события последнего года показывают, что гегемония доллара в мировой торговле и финансовой системе не может соответствовать условиям эпохи и его трон начинает шататься. По мере того как США становятся все агрессивнее, реакция усиливается, и многие страны, прежде всего Китай и Россия, видят, что господство доллара является ахилловым сухожилием США. В нынешней поляризации отчетливо выделяется китайско-российский пакт, однако также необходимо принять во внимание почти сто стран, которые в борьбе, разворачивающейся в биполярном мире, готовы применить тактику по защите своих национальных интересов. В первых рядах этих государств следует назвать страны БРИКС+ и ОПЕК+ в силу их позиции в последнее время. В то время как БРИКС засучив рукава внедряет единую валюту, ОПЕК+ и даже страны, известные как сателлиты США среди нефтедобывающих государств, больше не прислушиваются ни к угрозам США, ни к Евросоюзу. Одним из последних показателей этого является решение стран ОПЕК+, несмотря на все запугивания США, сократить добычу нефти на 4%.

Восстание против угроз западного блока

Вдобавок к этому, как я упомянул выше, почти сто развивающихся экономик отныне совсем не склонны действовать по указке Запада. Это также имеет определенную экономическую подоплеку. Общая численность населения этих ста государств составляет четыре миллиарда. А экономическая величина 25 ведущих стран с развивающейся экономикой, включая Турцию, даже превосходит ЕС. Сразу отметим, что мы не считаем в числе этих государств Китай. Среди этих игроков — Индия, Индонезия, Вьетнам, Бразилия, Саудовская Аравия. Если вы посмотрите на недавние заявления президента Бразилии Лулы да Силвы, то сможете увидеть, что его слова на самом деле отражают реакцию этих ста стран. Это не просто реакция, но и очень серьезное предупреждение западному блоку.

Есть те, кто слышит призыв Китая и России

Более того, многоплановое соглашение, подписанное между Китаем и Россией, носило также характер декларации, которая не только укрепила союз между двумя странами, но и сформулировала важные сигналы всему миру. Это соглашение, предлагающее новый мировой порядок, является призывом, который не несет угрозы санкций, войн или изоляции, в отличие от того, что предлагают США и западный блок. Более того, когда экономическая мощь Китая соединяется с военной мощью России, это уже не тот призыв, к которому можно относиться несерьезно. Ни такая страна — член НАТО, как Турция, ни такая страна, как Вьетнам, у которого историческая вражда с Китаем, ни такое гигантское государство, как Индия, имеющая серьезные пограничные проблемы с Китаем, не могут не прислушаться к этому призыву. Потому что проблема оказывается общей, при этом альтернативу предлагают Китай и Россия, а не западный блок.

Доля доллара падает

Глобальная политическая и экономическая панорама, которую я попытался обрисовать в общих чертах, создает более подходящую, чем когда-либо, возможность дедолларизации. Сразу замечу, что тенденция дедолларизации не нова, это долгосрочный процесс, наметившийся в течение последних 20 лет. В докладе Международного валютного фонда (МВФ) подчеркивается, что, несмотря на то что доля американской экономики в мировом производстве за последние два десятилетия сокращается, доллар по-прежнему играет «чрезвычайно большую роль» на мировых рынках и его доминирование в мировой торговле, международном долге и небанковских заимствованиях намного превышает долю США в торговле, выпуске облигаций, международных заимствованиях и кредитовании.

МВФ дает еще одну оценку: в наши дни центральные банки не держат доллар в качестве резерва, как раньше. По данным МВФ, доля доллара в мировых валютных резервах упала ниже 59%. Хорошо, но захватили ли эту долю валюты других развитых экономик? Нет! Доли других резервных валют, таких как фунт стерлингов, иена, евро, не увеличились. Отход от доллара шел по двум направлениям: четвертая часть перешла к китайскому юаню и три четверти — к валютам более мелких стран, играющих ограниченную роль в качестве резервных. Также отмечу, что это данные за 2020 год и сегодня доля доллара снизилась еще больше.

Долларизация: препятствие перед глобализацией

Такое развитие событий объясняется множеством причин. Прежде всего экономические санкции, инициированные США, негативно сказались примерно на четверти мирового населения. Эти ограничения отрицательно влияют на возможности осуществления торговой и другой необходимой экономической и финансовой деятельности, оцениваемой в долларах. Особенно во время эпидемии COVID-19 санкции западного блока породили разрушительные последствия для многих развивающихся экономик. Если бы не было торговой гегемонии, основанной на долларе, эти санкции не могли бы быть столь эффективными. В качестве отдельного фактора также следует рассматривать угрозу рецессии и инфляции в мировой экономике после пандемии. Отныне точка зрения о том, что глобальная экономика не может развиваться в условиях однополярного мира, становится всеобщим мнением. В то время как Китай является базой производства, а многие развивающиеся страны наращивают свою долю в производстве и торговле, гегемония доллара начинает восприниматься как фактор против глобализации.

Развивающиеся экономики устали от западных санкций

Важнейшим из всех этих событий, пожалуй, стала концепция «ястребиной внешней политики», которая вновь вышла на передний план в США с приходом к власти демократов. На фоне конфликта на Украине стало очевидно, что санкции США и Евросоюза против России не получают особого признания со стороны развивающихся экономик. Одним из лучших примеров этого является Турция, член НАТО. Разумеется, Анкара была не единственной, кто предпочел сохранить нейтралитет и извлечь экономические и политические выгоды из сложившейся ситуации. Китай продемонстрировал четкую позицию, при этом многие страны, в частности Индия, Пакистан, арабские государства, тоже решили не вводить санкции, навязываемые то откровенно, то полуявно. Выбрали заключение двусторонних торговых соглашений как с Китаем, так и с Россией в национальных валютах. Таким образом начал проявляться и один из показателей того, что доллар, эталонная валюта, больше не сможет быть столь действенной силой, как раньше.

Угроза SWIFT дает обратный эффект?

С момента введения еще большего количества экономических санкций против России Москва ускорила процесс дедолларизации. Исключенная из системы SWIFT, используемой банками по всему миру для перевода денежных средств, Россия для защиты рубля сначала повысила ключевую процентную ставку до 20%, ввела более строгий контроль за капиталом и настояла на том, чтобы все недружественные страны оплачивали поставки больших объемов ископаемого топлива только в рублях.

Россия заключила двусторонние топливные соглашения с различными странами, предусматривающие хотя бы частичное использование рублей вместо доллара в расчетах, и заключает аналогичные соглашения с другими странами. Например, с Турцией была подписана дорожная карта экономического сотрудничества и торговли на сумму сто миллиардов долларов в год, и Анкара согласилась платить за импорт газа в рублях. Турция также подтвердила, что пять коммерческих банков страны будут использовать российскую платежную систему «Мир», помогая российским туристам в Турции использовать собственную валюту.

Нефтедолларовая система шатается

Это было важным предупреждением для жизненно важной с точки зрения США нефтедолларовой системы, но это еще не все! Процесс дедолларизации также ускорился с того момента, как Китай начиная с текущего года стал проводить гораздо более активную политику. Отношения между США и Саудовской Аравией в последние годы и так заметно ухудшились, и крупнейший в мире экспортер нефти начал сближаться с Китаем. В то время как более четверти экспорта саудовской нефти в 2020 году пришлось на Китай, государственный нефтяной гигант Saudi Aramco недавно подписал соглашение с китайскими партнерами стоимостью 10 миллиардов долларов. Весьма вероятно, что в ближайшем будущем нефтяные сделки между двумя странами будут проводиться в юанях. Это в значительной степени повысит глобальный авторитет китайской валюты и нанесет серьезный удар по мировому господству нефтедоллара. Судя по всему, Россия как экспортер нефти и природного газа и Китай как крупнейший импортер нефти продолжат серьезно расшатывать нефтедолларовую систему.

«Взаимовыигрышные» решения Китая пользуются спросом

На самом деле вопрос не ограничивается энергетикой. Китай рассматривается руководителями стран с развивающейся экономикой в качестве гораздо более надежного партнера по сравнению с США. Весьма распространено представление о том, что Пекин, предлагающий «взаимовыигрышные» решения и делающий это с помощью «мягкой силы», предпочтительнее Вашингтона, который сегодня выступает с угрозами. Тот факт, что Китай в последние годы предоставил Саудовской Аравии инвестиционные средства на миллиарды долларов, и прогрессирующие отношения между председателем КНР Си Цзиньпином и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом показывают, что события могут развиваться достаточно быстро в пользу Востока. «Динамика резко изменилась. Отношения США с саудитами изменились. Китай является крупнейшим импортером сырой нефти в мире, и они предлагают Королевству много выгодных стимулов», — говорит саудовский чиновник. И добавляет: «Китай предлагает Королевству все, что вы только можете себе представить». В то время как одни эксперты считают тотальный переход на ценообразование в юанях маловероятным, другие полагают, что частичный переход позволит платить китайским подрядчикам, которые в настоящее время участвуют в мегапроектах в Королевстве.

Казначейские облигации США уступают пьедестал

Такова ситуация с нефтедолларовой системой... Загибается! А как обстоят дела в мировой финансовой системе? США исторически поддерживали свою валюту в том числе за счет выпуска государственных долговых ценных бумаг для других стран, что помогало финансировать бюджетный дефицит. Во время мирового финансового кризиса 2008 года Китай пришел на помощь США, купив огромное количество казначейских облигаций. Не просто так, конечно, а потому, что именно Китай получал наибольшую прибыль от сохранения глобальной системы. К 2010 году у Китая было более триллиона долларов американских казначейских облигаций, а в период с 2008-го по 2013-й год валютные резервы Китая (долговые ценные бумаги США) достигли двух триллионов долларов.

В июле 2022 года американские облигации в распоряжении Китая впервые за 12 лет опустились ниже триллиона долларов, и по мере обострения торговой войны США против Китая тенденция продажи американский казначейских облигаций, начавшаяся в 2017 году, продолжилась. После того как США превратили напряженность в тайваньский кризис, эта тенденция усилилась. Теперь Китай гораздо более решителен. А решение об отключении России от SWIFT стало поворотным моментом для Китая и других стран, чей курс не вполне совместим с политическими целями Запада. Они поняли, что система SWIFT может быть использована как политическое оружие против них самих для нанесения экономического ущерба. И теперь ищут решение...

Новая альтернатива: китайский рынок облигаций

Особенно в последние несколько лет страны с развивающейся экономикой ищут различные решения против гегемонии доллара и возможных санкций со стороны западного блока. Например, Египет сильно пострадал под грузом заимствований в попытке стабилизировать свою экономику и повысить стоимость египетского фунта. За последние десять лет долг Египта увеличился почти в четыре раза, поскольку страна неоднократно обращалась за финансовой поддержкой к таким институтам во главе с США, как МВФ. Выплата этого долларового долга серьезно снизила уровень жизни египтян в ухудшающейся мировой экономической обстановке.

Каир нашел решение! Выпуск долговых облигаций в юанях для привлечения средств на китайском рынке облигаций, о чем министр финансов Мухаммад Мааит (Muhamed Maait) объявил в мае 2022 года в качестве реалистичной альтернативы. По мнению экспертов, растущие долговые обязательства и высокая стоимость заимствования в долларах вынуждают Египет искать альтернативные окна финансирования, чтобы предотвратить потенциальный долговой кризис и обвал покупательной способности национальной валюты, который может дестабилизировать общество и правительство. И Каир также склонен возлагать надежды на Китай. Египет импортирует большое количество товаров и услуг из Китая, сотрудничает с КНР в рамках строительства своей новой административной столицы. А это требует доступа Египта к юаням. Заимствование в китайской валюте намного дешевле, чем заимствование в долларах и конвертация в юани.

Доллар уже не так привлекателен в качестве инвестиционного инструмента, как раньше

И как инвестиционный инструмент доллар уже не так привлекателен, как раньше. Утрата доверия к статусу безопасной гавани, которым американская валюта обладала на протяжении десятилетий, приводит к поиску доверия к альтернативным активам, таким как золото и другие валюты. Например, опрос, опубликованный Всемирным советом по золоту (WGC), показал, что 80% из 57 опрошенных центральных банков, особенно центробанки стран с формирующимся рынком и развивающейся экономикой, намерены увеличить свои золотые резервы в течение ближайшего года. В докладе отмечается, что 42% респондентов в ближайшие пять лет ожидают снижения доли доллара в общих резервах, поскольку центральные банки, особенно в странах с развивающейся экономикой, отныне меньше рассчитывают на доллар как мировую резервную валюту.

Западный блок должен измениться

Дедолларизация, разумеется, не произойдет за один день. Однако все события указывают на то, что господство доллара в мировой торговой и финансовой системе, скорее всего, с каждым годом будет все больше шататься. Так как же США будут реагировать на происходящее? Есть два варианта. Первый: администрация Байдена будет продолжать идти по пути региональных войн и санкций, что все это время было невыгодно Соединенным Штатам. И второй: Вашингтон попытается выступить с более привлекательными предложениями, чем возможности, предлагаемые Китаем и Россией, и вместо демонстрации силы и угроз предложить коммерческие возможности. Если США не удастся сделать второе и они будут и дальше бескомпромиссно настаивать на господстве доллара, то, скорее всего, проиграют!

Автор: Сулейман Каран (Süleyman Karan)