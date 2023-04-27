Войти
ЦАМТО

Rheinmetall поставит европейскому заказчику боеприпасы для БМП

123
0
0
Источник изображения: bmpd.livejournal.com

ЦАМТО, 26 апреля. Компания Rheinmetall 25 апреля объявила о подписании крупного контракта на поставку боеприпасов среднего калибра для боевых машин пехоты вооруженных сил неназванного европейского государства.

Стоимость заказа превышает 200 млн. евро. Поставка должна быть выполнена в 2023-2025 гг.

Как сообщает Rheinmetall, она является единственным поставщиком новых боеприпасов калибра 20-35 мм для автоматических и зенитных пушек среднего калибра бронированных машин "Мардер", "Гепард", "Пума" и аналогичных систем, 105-мм боеприпасов для танков "Леопард-1" и 120-мм боеприпасов для "Леопард-2", а также 155-мм артиллерийских выстрелов. Кроме того, компания обладает возможностями осуществлять крупномасштабные поставки в кратчайшие сроки.

Предприятие из Дюссельдорфа является одним из ведущих мировых производителей систем вооружения и боеприпасов. Ассортимент продукции варьируется от боеприпасов среднего калибра для боевых машин пехоты и систем ПВО до авиационных пушек и высокоэнергетических лазеров. Rheinmetall в настоящее время строит дополнительную производственную линию для производства боеприпасов среднего калибра на своем предприятии в Унтерлюсе, что позволит удовлетворить возросший спрос на боеприпасы для систем ПВО, начиная с лета 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2022 года Rheinmetall объявила о подписании с командованием ВС Германии рамочного контракта на поставку 30-мм боеприпасов для боевой машины пехоты "Пума". Стоимость заказа составила 576 млн. евро. Заключенное соглашение предусматривает поставку более 600 тыс. боеприпасов. Бюджетный комитет парламента Германии одобрил законопроект о закупке 30 ноября 2022 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Rheinmetall
Похожие новости
06.03.2023
"Война будет длиться долго - возможно, годами". На Украине могут наладить производство "Пантер"
02.03.2023
Запад обещал Украине поток танков. Но получился слабый ручеек
15.02.2023
Минобороны Греции намерено закупить БМП KF41 "Линкс" и модернизировать ОБТ "Леопард 2A4"
08.02.2023
Spiegel: правительство Германии одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1
26.01.2023
Германия и другие страны поставят Украине танки Leopard 2
27.04.2022
Германия поставит Украине зенитные самоходные установки "Гепард"
15.10.2008
Греческая армия получила ремонтно-эвакуационные "Леопарды"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 27.04 02:06
  • 48466
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 26.04 16:33
  • 59
СВОДКИ Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции
  • 26.04 15:52
  • 6
Проходящий ремонт с модернизацией ТАВКР «Адмирал Кузнецов» получил на вооружение корабельную версию ЗРПК «Панцирь-М»
  • 26.04 15:51
  • 439
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 26.04 15:28
  • 0
Мир, труд, май. Почему избалованные европейцы выбирают Беларусь
  • 26.04 14:26
  • 2
СВО заставляет скорректировать морскую реформу Сердюкова
  • 26.04 14:13
  • 1
В США оценили новый комплекс связи для Су-57
  • 26.04 12:08
  • 3
Патрушев назвал уничтожение российской науки одним из приоритетов Запада
  • 26.04 01:55
  • 13
Компания "Бронепласт" представила бронесистему с площадью защиты вдвое выше, чем у "Ратника"
  • 25.04 20:59
  • 2449
Как насчёт юмористического раздела?
  • 25.04 15:20
  • 3
Вопрос о возможности списания тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий»
  • 25.04 15:11
  • 1
Крупнейший корабль Королевских ВМС Великобритании разберут на части
  • 25.04 15:08
  • 2
Севмаш представил инновационное изобретение для строительства атомных подводных лодок 4-го поколения
  • 25.04 14:40
  • 1
"Строят новый флот". Что заставило Пентагон пойти на крайние меры
  • 25.04 14:04
  • 4
Турчак предложил Путину упростить требования к инициативному созданию вооружения для СВО