Rheinmetall поставит европейскому заказчику боеприпасы для БМП

ЦАМТО, 26 апреля. Компания Rheinmetall 25 апреля объявила о подписании крупного контракта на поставку боеприпасов среднего калибра для боевых машин пехоты вооруженных сил неназванного европейского государства.

Стоимость заказа превышает 200 млн. евро. Поставка должна быть выполнена в 2023-2025 гг.

Как сообщает Rheinmetall, она является единственным поставщиком новых боеприпасов калибра 20-35 мм для автоматических и зенитных пушек среднего калибра бронированных машин "Мардер", "Гепард", "Пума" и аналогичных систем, 105-мм боеприпасов для танков "Леопард-1" и 120-мм боеприпасов для "Леопард-2", а также 155-мм артиллерийских выстрелов. Кроме того, компания обладает возможностями осуществлять крупномасштабные поставки в кратчайшие сроки.

Предприятие из Дюссельдорфа является одним из ведущих мировых производителей систем вооружения и боеприпасов. Ассортимент продукции варьируется от боеприпасов среднего калибра для боевых машин пехоты и систем ПВО до авиационных пушек и высокоэнергетических лазеров. Rheinmetall в настоящее время строит дополнительную производственную линию для производства боеприпасов среднего калибра на своем предприятии в Унтерлюсе, что позволит удовлетворить возросший спрос на боеприпасы для систем ПВО, начиная с лета 2023 года.

Как сообщал ЦАМТО, в декабре 2022 года Rheinmetall объявила о подписании с командованием ВС Германии рамочного контракта на поставку 30-мм боеприпасов для боевой машины пехоты "Пума". Стоимость заказа составила 576 млн. евро. Заключенное соглашение предусматривает поставку более 600 тыс. боеприпасов. Бюджетный комитет парламента Германии одобрил законопроект о закупке 30 ноября 2022 года.