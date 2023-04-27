Аргентинская компания FAdeA получила первый экспортный заказа на новый УТС IA-100 "Мальвина"

Первый прототип-демонстратор нового аргентинского легкого учебно-тренировочного самолета FAdeA IA-100 (бортовой номер LV-X596) в первом полете и после него. Кордоба (Аргентина), 08.08.2016.

ЦАМТО, 26 апреля. Авиастроительное предприятие FAdeA (La Fabrica Argentina de Aviones) подписало декларацию о намерении по продаже учебных самолетов IA-100 "Мальвина" Военно-воздушным силам Парагвая.

Как сообщается в пресс-релизе Министерства обороны Аргентины, это первый случай, когда компания взяла на себя такое обязательство перед иностранными вооруженными силами.

Декларацию о намерении, парафированную 18 апреля в штаб-квартире ВВС Парагвая, подписали командующий ВВС Парагвая генерал Артуро Хавьер Гонсалес Окампо и вице-президент и генеральный директор FAdeA Франко Джуджиолони.

Как отмечается, соглашение стало результатом тесного сотрудничества аргентинской авиационной компании с офисом военного атташе Аргентины в Парагвае и посольством Аргентины в этой стране.

Таким образом, как говорится в пресс-релизе, IA-100 дебютирует на международном рынке. При этом подчеркивается, что экспортная ориентация IA-100 являлась одной из основных задач при принятии решения о его разработке.

IA-100 – учебно-тренировочный самолет начальной и базовой летной подготовки, прототип которого начал производиться на заводе FAdeA в Кордове при активном участии национальных поставщиков.

Разработка самолета началась в декабре 2014 года, первый полет прототип самолета совершил в 2016 году.

В августе 2020 года Министерство обороны Аргентины назвало самолет "Мальвина" в честь аргентинского названия Фолклендских островов.

Прототип IA-100 во время своего первого полета в 2016 году имел следующие характеристики: длина – 7,8 м, размах крыла – 9,4 м, высота – 2,4 м, площадь крыла – 125 кв.м, сухой вес – 637 кг, максимальная взлетная масса – 950 кг. Силовая установка Lycoming AEIO-360 B1F мощностью 130 кВт (180 л.с.) позволяет развивать крейсерскую скорость 250 км/ч, скорость сваливания – 102 км/ч с поднятыми закрылками, максимальная дальность полета – 850 км, рабочий потолок – 5486 м, скороподъемность – 6,1 м/с. Коэффициент нагрузки: +6 и -3g.

Как заявил в апреле прошлого года менеджер по развитию бизнеса FAdeA Карлос Роде, стоимость летного часа IA-100 составит, оценочно, 185 долл. Ожидается, что самолет будет сертифицирован к концу 2023 года.

Следует отметить, что ВВС Парагвая недавно также было предложено приобрести шесть самолетов AT-27 "Тукано" (EMB-312F) из наличия ВКС Франции, о чем 24 апреля 2023 года сообщил ресурс Defensa.com. В зависимости от выбранного пакета оборудования стоимость проекта может составить от 14 до 23 млн. долл.