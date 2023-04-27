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ТАСС

СФ признал ветеранами участников СВО, заключивших контракты с частными военными компаниями

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Боец ЧВК "Вагнер" осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска
Боец ЧВК "Вагнер" осматривает дом в частном секторе освобожденной части Артемовска.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Аверин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что новые нормы наделяют равным статусом и соответствующей поддержкой всех участников специальной военной операции

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, наделяющий статусом ветерана и инвалида боевых действий ополченцев, входивших в состав воинских формирований Донецкой и Луганской народных республик с 2014 года, а также лиц, заключивших контракты с "организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции".

Как отмечал ранее глава профильного комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, речь идет в том числе о лицах, заключивших контракты с частными военными компаниями.

Документ был внесен в нижнюю палату парламента группой депутатов Госдумы и сенаторов, среди авторов - первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак. Поправки вносятся в закон "О ветеранах". Так, статусом ветерана боевых действий наделяются лица, которые с 11 мая 2014 года по решению органов госвласти ДНР и ЛНР принимали участие в боевых действиях в составе вооруженных сил ДНР или народной милиции ЛНР, а также в составе соответствующих воинских формирований и органов. Как отмечал ранее Турчак, документ отражен в первом докладе рабочей группы по вопросам СВО президенту РФ Владимиру Путину.

Кроме того, статус ветерана боевых действий теперь распространяется в том числе на лиц, заключивших контракты с организациями, содействующими выполнению задач Вооруженных сил РФ в ходе специальной военной операции. Это касается участников специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой и Луганской народных республик с 24 февраля 2022 года, а также на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее указал, что новые нормы наделяют равным статусом и соответствующей поддержкой всех участников специальной военной операции, "поскольку они в равной степени рискуют своей жизнью, защищая страну в ходе СВО". 

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