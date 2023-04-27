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ЦАМТО

Доля российской ЭКБ в отечественных образцах вооружения будет увеличена до 77 проц.

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Российская электроника
Российская электроника.
Источник изображения: ixbt.com

ЦАМТО, 26 апреля. В России приняты меры по увеличению доли отечественной электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения, с 45% до 77%.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил на заседании Совфеда во время ежегодного отчета генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"С первых дней проведения специальной военной операции мною прокурорам было поручено содействовать разработчикам и производителям продукции военного назначения в формировании устойчивой системы кооперации на основе отечественных материалов и комплектующих изделий. Одновременно мы добились от Минпромторга принятия мер к увеличению с 45 до 77% доли российской электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения", – сказал И.Краснов.

Как напоминает агентство, ранее генпрокурор сообщал, что его ведомством был организован систематический обмен информацией со всеми заинтересованными ведомствами и исполнителями гособоронзаказа, введен особый порядок проверок предприятий ОПК, предусматривающий их обязательное согласование с руководством Генеральной прокуратуры. Кроме того, прокуроры получили доступ к Единой информационной системе, содержащей сведения о расчетах по ГОЗ.

"Комплекс принятых мер во многом способствовал ритмичному обеспечению армии всем необходимым, наращиванию поставок наиболее востребованных и новых образцов вооружения, расширению производственных мощностей ряда ремонтных предприятий ОПК", – цитирует "РИА Новости" И.Краснова.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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