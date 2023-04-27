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ЦАМТО

Работы по ремонту и обслуживанию в Польше танков Leopard для ВСУ начнутся в мае

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 26 апреля. Польский сервисный центр на базе оборонного завода "Бумар-Лабенды" в Гливицах в мае начнет работы по ремонту и обслуживанию танков Leopard, которые поставляются Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на брифинге вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам М.Блащака, в сервисном центре будут обслуживаться танки Leopard в версиях 2A4 и 2A6, которые поставляются на Украину.

Как напомнил министр, также на этом заводе модернизируются танки Т-72, которые используются ВС Украины.

Предприятие Бумар-Лабенды" специализируется на производстве, ремонте и модернизации бронетехники.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Т-72
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