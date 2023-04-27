Работы по ремонту и обслуживанию в Польше танков Leopard для ВСУ начнутся в мае

ЦАМТО, 26 апреля. Польский сервисный центр на базе оборонного завода "Бумар-Лабенды" в Гливицах в мае начнет работы по ремонту и обслуживанию танков Leopard, которые поставляются Киеву.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил на брифинге вице-премьер, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

По словам М.Блащака, в сервисном центре будут обслуживаться танки Leopard в версиях 2A4 и 2A6, которые поставляются на Украину.

Как напомнил министр, также на этом заводе модернизируются танки Т-72, которые используются ВС Украины.

Предприятие Бумар-Лабенды" специализируется на производстве, ремонте и модернизации бронетехники.