Военный комитет НАТО обсудит 10 мая в Брюсселе поддержку Украины

Как заявили в альянсе, будут обсуждаться ключевые приоритеты и задачи Североатлантического союза

БРЮССЕЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Военный комитет НАТО проведет 10 мая заседание в Брюсселе, в ходе которого начальники штабов ВС стран альянса обсудят конфликт на Украине и помощь Киеву. Об этом сообщила в среду пресс-служба альянса.

"Высший военный орган НАТО, Военный комитет, соберется 10 мая 2023 года в Брюсселе, Бельгия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг присоединится к Военному комитету на первом заседании, чтобы обсудить ключевые приоритеты и задачи Североатлантического союза", - говорится в сообщении. На втором заседании будут обсуждаться украинский конфликт, а также поддержка Киева со стороны НАТО и союзников, добавили в пресс-службе.

В документе говорится, что во встрече примет участие и начальник штаба ВС Швеции. "Заседание Военного комитета НАТО позволит 32 начальникам штабов встретиться и обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для Североатлантического союза", - добавили там.

В сообщении отмечается, что Военный комитет обсудит также подготовку к саммиту НАТО в июле в Вильнюсе. "Третье заседание будет посвящено укреплению потенциала сдерживания и обороны Североатлантического союза в преддверии решений Вильнюсского саммита и в последующий период, - поясняется в нем. - На четвертой и пятой сессиях Военный комитет предоставит дополнительные указания относительно существенного пересмотра оборонной позиции НАТО, согласованной на встрече на высшем уровне в Мадриде".

Военный комитет НАТО собирается два раза в год в штаб-квартире в Брюсселе и один раз в одной из стран альянса.