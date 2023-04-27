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РИА Новости

Доля российских электронных компонентов в ОПК составит 77 процентов

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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.
Источник изображения: © Фото : предоставлено Генпрокуратурой

Генпрокурор Краснов заявил о мерах по росту доли российских электронных компонентов в ОПК

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В России приняты меры по увеличению доли отечественной электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения, с 45% до 77%, сообщил на заседании Совфеда во время ежегодного отчета генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

"С первых дней проведения специальной военной операции мною прокурорам было поручено содействовать разработчикам и производителям продукции военного назначения в формировании устойчивой системы кооперации на основе отечественных материалов и комплектующих изделий. Одновременно мы добились от Минпромторга принятия мер к увеличению с 45 до 77 % доли российской электронной компонентной базы, подлежащей применению в образцах вооружения", - сказал Краснов.

Ранее генпрокурор сообщал, что его ведомством был организован систематический обмен информацией со всеми заинтересованными ведомствами и исполнителями гособоронзаказа, введён особый порядок проверок предприятий ОПК, предусматривающий их обязательное согласование с руководством Генеральной прокуратуры. Кроме того, прокуроры получили доступ к Единой информационной системе, содержащей сведения о расчетах по ГОЗ.

"Комплекс принятых мер во многом способствовал ритмичному обеспечению армии всем необходимым, наращиванию поставок наиболее востребованных и новых образцов вооружения, расширению производственных мощностей ряда ремонтных предприятий ОПК", - добавил Краснов.

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Страны
Россия
Компании
Минпромторг РФ
Проекты
Гособоронзаказ
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