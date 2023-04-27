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РИА Новости

Косачев оценил возможность отмены моратория на размещение ракет в регионах

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Константин Косачев
Константин Косачев.
Источник изображения: © РИА Новости / Нина Зотина

Косачев: возможная отмена моратория на размещение ракет в различных регионах адекватна

МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. В атмосфере недоверия возможная отмена моратория на размещение Россией ракет средней и меньшей дальности "в различных регионах" выглядела бы адекватной, решение может быть принято оперативно, без законодательного оформления, написал в своем телеграм-канале вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

"Имеются признаки, что США наращивают свой ракетный потенциал в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Наиболее чувствительным актом может стать решение американцев разместить свои ракеты в Японии. Если это произойдет, то пошатнется главное и последнее условие одностороннего моратория России: неразмещение американских ракет меньшей и средней дальности в других регионах мира", - отметил политик.

Сенатор полагает, что существующая сегодня атмосфера абсолютного недоверия в ракетной сфере, а также просматриваемые намерения США в АТР угрожают национальной безопасности России.

"Представляется, что в такой ситуации возможная отмена моратория на размещение Россией ракет "в различных регионах" выглядела бы адекватной и пропорциональной. Такое решение может быть принято оперативно, в любой момент, и даже не потребует законодательного оформления, поскольку мораторий не оформлялся с помощью федерального закона", - отметил он.

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Страны
Россия
США
Япония
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