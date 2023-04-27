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ТАСС

Рогов ждет показного наступления ВСУ на юге, чтобы отвлечь внимание от Артемовска

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Источник изображения: Diego Herrera Carcedo/ Anadolu Agency via Getty Images

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", в Киеве понимают, что вероятность успеха контрнаступления не столь велика

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский попытается отвлечь внимание от ситуации в Артемовске (украинское название - Бахмут) показным наступлением на запорожском направлении. Такое мнение высказал ТАСС в среду председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Понятно, что испортить День Победы - для них это важное событие, но это не значит, что 9 мая что-то обстреляют. <…> [Киев может попытаться] развить какой-то успех [на запорожском направлении], попробовать за несколько дней до праздника начать действия - 1, 3, 5 мая, - отметил Рогов. - Зеленский как специалист по инфовойнам понимает, что надо будет запустить больший информационный повод <...>, чтобы переключить внимание от поражения [в Артемовске], чтобы информационно перебить разгром боевиков в Бахмуте".

При этом, по словам Рогова, в Киеве понимают, что вероятность успеха контрнаступления не столь велика.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, был важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Как сообщил ТАСС 18 апреля советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские силы контролируют уже почти 90% его территории. По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, силы РФ продвинулись в северо-западной и западной частях города, однако обстановка в Артемовске остается напряженной. 

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Россия
Украина
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