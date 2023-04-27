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Россия начала применять на Украине секретное "оружие-невидимку"

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IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День первый
IV Международный военно-технический форум Армия-2018. День первый.
Источник изображения: © РИА Новости Владимир Астапкович

The Sun: Россия начала перебрасывать танки Т-14 "Армата" в зону СВО

Россия начала перебрасывать на Украину танки Т-14 "Армата", пишет журналист Тарик Тахир в статье для The Sun. Данные машины оснащены передовым вооружением и могут быть невидимы для противника, отмечает он.

Россия бросила на передовую новые роботизированные танки Т-14 "Армата" в предвкушении наступления киевских сил.

У танка имеется необитаемая башня с мощной пушкой дальнобойностью в 8 километров. Считается, что она превращает города в руины "за считанные минуты".

Русские также утверждают, что танк имеет специальное стелс-покрытие, благодаря которому остается невидим для вражеских радаров.

Сообщения о переброске прозвучали в преддверии долгожданного весеннего контрнаступления украинцев.

Ожидается, что оно станет ключевым моментом конфликта, и эксперты полагают, что Украина попытается вытеснить русских из Крыма и освободить первую территорию, захваченную Владимиром Путиным.

Россия уже начала использовать новые танки для обстрела украинских позиций, однако "в прямых штурмовых действиях" они еще не участвовали, сообщает государственное информационное агентство РИА Новости.

Сообщается, что танки получили дополнительную защиту бортов, а экипажи прошли "боевое слаживание".

Появились кадры, как танк проводит испытания и ведет стрельбу.

Т-14 был впервые представлен в 2017 году. Он разрабатывался несколько лет, и Россия делала громкие заявления о его возможностях.

Его ультрафиолетовые детекторы мгновенно предупреждают о приближении огня, а 125-мм гладкоствольная пушка имеет скорострельность 100 выстрелов в минуту.

Профессор искусственного интеллекта и робототехники Шеффилдского университета Ноэль Шарки предупредил, что огневая мощь танка "может разрушить наши города за считанные минуты".

Русские также хвастают полностью автономной башней, которая может вращаться на 360 градусов с высокой скоростью и наносить ответные удары по целям в любом направлении.

Кроме того, танки получили решетчатую броню, обеспечивающую защиту от высокоточного противотанкового оружия и средств ближнего боя, включая ручные противотанковые гранатометы.

При этом русские разработали для Т-14 специальное маскирующее покрытие под названием "Мантия", которое поглощает радиолокационные волны, отталкивая и одновременно рассеивая их.

Тепловая сигнатура работающих двигателей снижена до фонового уровня. При этом один двигатель маскирует другой, затрудняя обнаружение.

В результате машина фактически "невидима" для боеголовок американских ПЗРК "Джавелин" (Javelin) с тепловым наведением.

Танк также может похвастаться максимальной скоростью 80 километров в час — сопоставимой с западными аналогами.

Стоимость танка русские не раскрывают, но по предварительным подсчетам она составляет около 3 миллионов фунтов стерлингов за машину.

При этом "Армату" преследовали технические проблемы: предполагалось, что первая партия из 2 300 машин будет доставлена к 2020 году.

Хотя танки появлялись на ежегодном Параде Победы на Красной площади в Москве, на передовую они попали впервые.

В январе британская военная разведка заявила, что российские войска на Украине отказываются принимать первую партию танков якобы из-за их "плохого состояния".

"Произведено, по всей видимости, лишь несколько десятков, и командиры едва ли будут доверять новой машине в бою", — заявили тогда британские военные.

"Программа разрабатывалась в течение одиннадцати лет и была отмечена задержками, сокращениями запланированного размера парка и производственными сбоями", — добавили они.

Информационное агентство "Интерфакс" сообщило в декабре 2021 года, что корпорация "Ростех" начала производство партии в примерно 40 танков, которые поступят после 2023 года.

Противостоять "Арматам" в грядущей битве будет новейшее вооружение Украины: основные боевые танки "Челленджер 2" и "Леопард 2", бронемашины "Страйкер" и "Брэдли", а также новые артиллерийские системы.

Кроме того, США резко ускоряют поставки танков M1 "Абрамс" — подготовка экипажей начнется уже в следующем месяце.

Благодаря новому оружию теоретически они должны превзойти русских, заложив основу для нового наступления.

Предполагается, что возглавят украинское контрнаступление новые британские "Челленджеры 2".

Автор: Тарик Тахир (Tariq Tahir)

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