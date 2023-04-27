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ЦАМТО

Расчеты ОТРК "Искандер-М" ВС Белоруссии прошли обучение в России применению специальных боеприпасов

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Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками
Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками.
Источник изображения: mil.ru

ЦАМТО, 26 апреля. С 3 апреля на одном из полигонов Южного военного округа проходили обучение расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" вооруженных сил Белоруссии.

На занятиях военнослужащие отрабатывали подготовку ракетного комплекса к применению, его развертыванию и выполнению пусков.

Личный состав расчетов детально изучил условия хранения и использования специальных боеприпасов для ОТРК.

В ходе обучения белорусские военнослужащие проявили максимум старания и показали отличные результаты, тем самым подтвердив свой высокий уровень подготовки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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