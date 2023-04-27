Расчеты ОТРК "Искандер-М" ВС Белоруссии прошли обучение в России применению специальных боеприпасов

Ракеты комплекса «Искандер-М» тоже могут оснащаться ядерными боеголовками.

ЦАМТО, 26 апреля. С 3 апреля на одном из полигонов Южного военного округа проходили обучение расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) "Искандер-М" вооруженных сил Белоруссии.

На занятиях военнослужащие отрабатывали подготовку ракетного комплекса к применению, его развертыванию и выполнению пусков.

Личный состав расчетов детально изучил условия хранения и использования специальных боеприпасов для ОТРК.

В ходе обучения белорусские военнослужащие проявили максимум старания и показали отличные результаты, тем самым подтвердив свой высокий уровень подготовки, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.