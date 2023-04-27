"На отлично". Белорусские военные научились работать с "Искандерами"

Минобороны РФ: белорусские военные научились работать с комплексами "Искандер"

МОСКВА, 26 апреля/ Радио Sputnik. Белорусские военные завершили обучение применению комплексов "Искандер-М", сообщили в Минобороны.

"На одном из полигонов Южного военного округа с 3 апреля проходили обучение расчеты отдельного ракетного дивизиона, оснащенного оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" Вооруженных сил Белоруссии… Особое внимание при обучении уделялось дальнейшему совершенствованию практических навыков в подготовке ракетного комплекса к применению, тренировке в его развертывании, а также проведению учебно-боевых пусков. Личный состав расчетов детально изучил вопросы содержания и применения тактических специальных боеприпасов для ОТРК "Искандер-М", — говорится в сообщении в Telegram-канале оборонного ведомства.

В ходе обучения белорусские военнослужащие "проявили максимум старания и показали отличные результаты, тем самым подтвердили высокий уровень готовности к выполнению задач по предназначению", отметили в Минобороны.

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